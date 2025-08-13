Ogłoszono dziś najcenniejsze kobiece marki osobiste w branży filmowej w Polsce. Najwyżej uplasowała się Julia Wieniawa-Narkiewicz – wartość medialna jej marki wyniosła 248,6 mln zł, a zasięg przekroczył 1,3 mld kontaktów z przekazem. Wynik ten dał jej również ósme miejsce spośród wszystkich badanych kategorii corocznego rankingu.

Julia Wieniawa-Narkiewicz najcenniejszą kobiecą marką osobistą w branży filmowej w Polsce

Julia Wieniawa od lat konsekwentnie rozwija swoją karierę artystyczną, łącząc działalność aktorską i muzyczną. W badanym przez ekspertów IMM okresie szczególny entuzjazm wzbudziła zapowiedź TVP o powrocie na antenę serialu Rodzinka.pl, w którym Wieniawa wciela się w rolę Pauliny. To właśnie ta rola przyniosła u progu jej kariery ogólnopolską rozpoznawalność.

Julia Wieniawa, fot. AKPA.

Znaczną część doniesień medialnych stanowiły zapowiedzi nowej płyty pt. „Światłocienie”, która była opisywana jako bardzo osobisty projekt artystki. Ze szczególnym zainteresowaniem dziennikarzy i internautów spotkał się singiel „Kocham”, który rozpoczął w sieci intensywną dyskusję o tym, czy tylko osoby plus size mają prawo mówić o swoich kompleksach.

Julia Wieniawa może pochwalić się także największą liczbą obserwujących w mediach społecznościowych spośród wszystkich kobiet z branży filmowej. Jej profile śledzi łącznie blisko 2,3 mln fanów.

Tomasz Lubieniecki, Kierownik Działu Raportów Medialnych w IMM zauważa:

Julia Wieniawa jest przykładem artystki, która z powodzeniem funkcjonuje na wielu polach – jako aktorka, wokalistka i jurorka w popularnym programie rozrywkowym. Łączenie aktywności nie tylko poszerza grupę odbiorców, ale także wzmacnia jej pozycję w show-biznesie. Podobną strategię od lat stosują globalne gwiazdy, takie jak Ariana Grande czy Selena Gomez, które równolegle rozwijają kariery muzyczne i aktorskie, angażując się w liczne projekty.

Na drugiej i trzeciej pozycji znalazły ikony polskiej kinematografii, Agnieszka Holland i Krystyna Janda. Holland, którą w ubiegłej edycji całego rankingu wyprzedziła tylko Iga Świątek, nadal jest w TOP 10 całego rankingu, a w kategorii Film uplasowała się na drugim miejscu.. Oprócz wciąż żywej dyskusji o migracji i znaczeniu “Zielonej Granicy”, wielokrotnie wspominano dorobek reżyserki, co łączyło się z dyskusjami na temat polskiej kinematografii.

Agnieszka Holland, fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Wiele publikacji oraz wpisów na temat Krystyny Jandy dotyczyło jej pracy jako aktorki i dyrektorki teatrów, zwłaszcza Teatru Polonia i Och-Teatru. Dyskutowano o jej dorobku, zarówno w produkcjach filmowych, jak i scenicznych. Często pojawiały się głosy uznania dla jej talentu i wkładu w polską kulturę. Janda, podobnie jak Agnieszka Holland, nie boi się wypowiadać na istotne społecznie tematy. W analizowanym okresie była aktywną komentatorką życia politycznego w Polsce. Jej publiczne wypowiedzi, często krytyczne wobec władzy, wzbudzały żywe dyskusje i kontrowersje.

Vanessa Aleksander – nowa twarz w pierwszej setce

Vanessa Aleksander to jedyna reprezentantka w filmowej TOP 15, która awansowała do pierwszej setki rankingu IMM i „Forbes Women”. Jej sukces jest w dużej mierze związany ze zwycięstwem w programie Taniec z Gwiazdami oraz rolą Patrycji w polskiej wersji The Office.

Udział w popularnym formacie telewizyjnym i angaż w dobrze przyjętym serialu to wciąż sprawdzone sposoby na zwiększenie rozpoznawalności. Dają one nie tylko dostęp do szerokiej publiczności, ale też możliwość zaprezentowania się z nowej strony, co nierzadko otwiera drzwi do kolejnych projektów zawodowych – komentuje Tomasz Lubieniecki z IMM.

AKPA