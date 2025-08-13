Julia Wieniawa najcenniejszą kobiecą marką osobistą branży filmowej, a za nią daleko w tyle…
Janda, Kożuchowska, Vanessa Aleksander daleko w tyle.
Ogłoszono dziś najcenniejsze kobiece marki osobiste w branży filmowej w Polsce. Najwyżej uplasowała się Julia Wieniawa-Narkiewicz – wartość medialna jej marki wyniosła 248,6 mln zł, a zasięg przekroczył 1,3 mld kontaktów z przekazem. Wynik ten dał jej również ósme miejsce spośród wszystkich badanych kategorii corocznego rankingu.
Julia Wieniawa-Narkiewicz najcenniejszą kobiecą marką osobistą w branży filmowej w Polsce
Julia Wieniawa od lat konsekwentnie rozwija swoją karierę artystyczną, łącząc działalność aktorską i muzyczną. W badanym przez ekspertów IMM okresie szczególny entuzjazm wzbudziła zapowiedź TVP o powrocie na antenę serialu Rodzinka.pl, w którym Wieniawa wciela się w rolę Pauliny. To właśnie ta rola przyniosła u progu jej kariery ogólnopolską rozpoznawalność.
Znaczną część doniesień medialnych stanowiły zapowiedzi nowej płyty pt. „Światłocienie”, która była opisywana jako bardzo osobisty projekt artystki. Ze szczególnym zainteresowaniem dziennikarzy i internautów spotkał się singiel „Kocham”, który rozpoczął w sieci intensywną dyskusję o tym, czy tylko osoby plus size mają prawo mówić o swoich kompleksach.
Julia Wieniawa może pochwalić się także największą liczbą obserwujących w mediach społecznościowych spośród wszystkich kobiet z branży filmowej. Jej profile śledzi łącznie blisko 2,3 mln fanów.
Tomasz Lubieniecki, Kierownik Działu Raportów Medialnych w IMM zauważa:
Julia Wieniawa jest przykładem artystki, która z powodzeniem funkcjonuje na wielu polach – jako aktorka, wokalistka i jurorka w popularnym programie rozrywkowym. Łączenie aktywności nie tylko poszerza grupę odbiorców, ale także wzmacnia jej pozycję w show-biznesie. Podobną strategię od lat stosują globalne gwiazdy, takie jak Ariana Grande czy Selena Gomez, które równolegle rozwijają kariery muzyczne i aktorskie, angażując się w liczne projekty.
Na drugiej i trzeciej pozycji znalazły ikony polskiej kinematografii, Agnieszka Holland i Krystyna Janda. Holland, którą w ubiegłej edycji całego rankingu wyprzedziła tylko Iga Świątek, nadal jest w TOP 10 całego rankingu, a w kategorii Film uplasowała się na drugim miejscu.. Oprócz wciąż żywej dyskusji o migracji i znaczeniu “Zielonej Granicy”, wielokrotnie wspominano dorobek reżyserki, co łączyło się z dyskusjami na temat polskiej kinematografii.
Wiele publikacji oraz wpisów na temat Krystyny Jandy dotyczyło jej pracy jako aktorki i dyrektorki teatrów, zwłaszcza Teatru Polonia i Och-Teatru. Dyskutowano o jej dorobku, zarówno w produkcjach filmowych, jak i scenicznych. Często pojawiały się głosy uznania dla jej talentu i wkładu w polską kulturę. Janda, podobnie jak Agnieszka Holland, nie boi się wypowiadać na istotne społecznie tematy. W analizowanym okresie była aktywną komentatorką życia politycznego w Polsce. Jej publiczne wypowiedzi, często krytyczne wobec władzy, wzbudzały żywe dyskusje i kontrowersje.
Vanessa Aleksander – nowa twarz w pierwszej setce
Vanessa Aleksander to jedyna reprezentantka w filmowej TOP 15, która awansowała do pierwszej setki rankingu IMM i „Forbes Women”. Jej sukces jest w dużej mierze związany ze zwycięstwem w programie Taniec z Gwiazdami oraz rolą Patrycji w polskiej wersji The Office.
Udział w popularnym formacie telewizyjnym i angaż w dobrze przyjętym serialu to wciąż sprawdzone sposoby na zwiększenie rozpoznawalności. Dają one nie tylko dostęp do szerokiej publiczności, ale też możliwość zaprezentowania się z nowej strony, co nierzadko otwiera drzwi do kolejnych projektów zawodowych – komentuje Tomasz Lubieniecki z IMM.
