Ogłoszono dziś najcenniejsze kobiece marki osobiste w branży filmowej w Polsce. Najwyżej uplasowała się Julia Wieniawa-Narkiewicz – wartość medialna jej marki wyniosła 248,6 mln zł, a zasięg przekroczył 1,3 mld kontaktów z przekazem. Wynik ten dał jej również ósme miejsce spośród wszystkich badanych kategorii corocznego rankingu.

Julia Wieniawa-Narkiewicz najcenniejszą kobiecą marką osobistą w branży filmowej w Polsce

Julia Wieniawa od lat konsekwentnie rozwija swoją karierę artystyczną, łącząc działalność aktorską i muzyczną. W badanym przez ekspertów IMM okresie szczególny entuzjazm wzbudziła zapowiedź TVP o powrocie na antenę serialu Rodzinka.pl, w którym Wieniawa wciela się w rolę Pauliny. To właśnie ta rola przyniosła u progu jej kariery ogólnopolską rozpoznawalność.

Znaczną część doniesień medialnych stanowiły zapowiedzi nowej płyty pt. „Światłocienie”, która była opisywana jako bardzo osobisty projekt artystki. Ze szczególnym zainteresowaniem dziennikarzy i internautów spotkał się singiel „Kocham”, który rozpoczął w sieci intensywną dyskusję o tym, czy tylko osoby plus size mają prawo mówić o swoich kompleksach.

Julia Wieniawa może pochwalić się także największą liczbą obserwujących w mediach społecznościowych spośród wszystkich kobiet z branży filmowej. Jej profile śledzi łącznie blisko 2,3 mln fanów.

