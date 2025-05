Kiedy myślałam o tym, jaki styl sukni chcę, często wracałam do projektów Vivienne – szczególnie do tego, jak uwydatnia krągłości i używa gorsetów – wyznała w rozmowie z magazynem Vogue.

To zresztą nie pierwszy raz, kiedy Lovato mówiła o miłości do tej estetyki:

Demi Lovato i Jordan są razem od 2022 roku, ale ich relacja przez długi czas była trzymana z dala od mediów. Wokalistka zdradziła jednak niedawno, że to właśnie on pomógł jej odnaleźć spokój i szczęście.

Ostatnie 3 lata były najlepszymi mojego życia i to tobie muszę za to podziękować – pisała z okazji Walentynek.

Demi Lovato ma nowego chłopaka!

Jeszcze nie opublikowali żadnych zdjęć z samej ceremonii, ale jeśli to, co widzieliśmy do tej pory, to tylko przedsmak… to czekamy z niecierpliwością!