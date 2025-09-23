Wersow kupiła mieszkanie „na wszelki wypadek”? Internauci przecierają oczy ze zdumienia
Nowa inwestycja youtuberki wywołała gorącą dyskusję. Sama Wersow tłumaczy, dlaczego postawiła na takie rozwiązanie.
Weronika „Wersow” Wiśniewska znów zaskoczyła fanów. Influencerka pochwaliła się świeżo urządzonym, 80-metrowym mieszkaniem w stylu prosto z Pinteresta. Problem w tym, że wielu obserwatorów nie rozumie, po co jej kolejna nieruchomość, skoro ma już dom i biuro EKIPY. Sama gwiazda odpowiedziała na zarzuty i zdradziła, dlaczego naprawdę kupiła nowe lokum.
Wersow od lat znajduje się w czołówce najpopularniejszych influencerek w Polsce. Jej projekty modowe, muzyczne i social mediowe obserwują miliony fanów. Tym razem głośno zrobiło się o niej za sprawą nowego nabytku, a mianowicie mieszkania. Na YouTube pojawił się film, w którym Weronika oprowadza swoich widzów po nowej nieruchomości.
Nowa przestrzeń utrzymana jest w beżowo-brązowej estetyce i przypomina wnętrza rodem z Pinteresta. Do dyspozycji właścicielki są: przestronny salon z kuchnią, dwie sypialnie, garderoba i aż dwie łazienki. Całość liczy 80 metrów kwadratowych i – co ciekawe – jest już w pełni umeblowana.
Internauci nie kryją zdziwienia. Wielu dopytuje, dlaczego gwiazda inwestuje w gotowe mieszkanie, skoro ma duży dom i wspólne biuro EKIPY. Wersow odpowiedziała bez ogródek.
Zawsze sobie mówię, że odpukać, gdyby nam się cokolwiek stało z naszym domem, to mamy, gdzie ewentualnie się podziać – wyjaśniła.
Choć oficjalnie mieszkanie ma pełnić funkcję biura i miejsca spotkań z asystentkami, w sieci nie brak głosów, że zakup jest przesadzony.
Część fanów broni jednak influencerkę, przypominając, że w jej sytuacji finansowej takie inwestycje są czymś naturalnym. A Wy? Co o tym myślicie?
