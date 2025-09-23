Weronika „Wersow” Wiśniewska znów zaskoczyła fanów. Influencerka pochwaliła się świeżo urządzonym, 80-metrowym mieszkaniem w stylu prosto z Pinteresta. Problem w tym, że wielu obserwatorów nie rozumie, po co jej kolejna nieruchomość, skoro ma już dom i biuro EKIPY. Sama gwiazda odpowiedziała na zarzuty i zdradziła, dlaczego naprawdę kupiła nowe lokum.

Wersow chwali się NOWYM mieszkaniem! Luksusowe wnętrze, złote detale i ogromna garderoba…

Wersow kupiła mieszkanie „na wszelki wypadek”? Internauci przecierają oczy ze zdumienia

Wersow od lat znajduje się w czołówce najpopularniejszych influencerek w Polsce. Jej projekty modowe, muzyczne i social mediowe obserwują miliony fanów. Tym razem głośno zrobiło się o niej za sprawą nowego nabytku, a mianowicie mieszkania. Na YouTube pojawił się film, w którym Weronika oprowadza swoich widzów po nowej nieruchomości.

Nowa przestrzeń utrzymana jest w beżowo-brązowej estetyce i przypomina wnętrza rodem z Pinteresta. Do dyspozycji właścicielki są: przestronny salon z kuchnią, dwie sypialnie, garderoba i aż dwie łazienki. Całość liczy 80 metrów kwadratowych i – co ciekawe – jest już w pełni umeblowana.

Internauci nie kryją zdziwienia. Wielu dopytuje, dlaczego gwiazda inwestuje w gotowe mieszkanie, skoro ma duży dom i wspólne biuro EKIPY. Wersow odpowiedziała bez ogródek.

Zawsze sobie mówię, że odpukać, gdyby nam się cokolwiek stało z naszym domem, to mamy, gdzie ewentualnie się podziać – wyjaśniła.

Choć oficjalnie mieszkanie ma pełnić funkcję biura i miejsca spotkań z asystentkami, w sieci nie brak głosów, że zakup jest przesadzony.

Część fanów broni jednak influencerkę, przypominając, że w jej sytuacji finansowej takie inwestycje są czymś naturalnym. A Wy? Co o tym myślicie?