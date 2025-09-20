Wersow chwali się NOWYM mieszkaniem! Luksusowe wnętrze, złote detale i ogromna garderoba…
Influencerka zdradziła dlaczego kupiła własne mieszkanie.
Wersow niedawno wzięła ślub z Frizem. Teraz zaskoczyła wyznaniem, że urządziła własne mieszkanie, które kupiła już jakiś czas temu.
Na vlogu tłumaczyła, że mieszkanie jest zaprojektowane i urządzone tylko dla niej i jest to zarówno inwestycja, jak i biuro.
Wersow przyznała, że od teraz właśnie w tym mieszkaniu będzie odbywała wszystkie spotkania służbowe, by nie przenosić pracy do domu, w którym mieszka z Frizem i ich córeczką. Zdradziła także, że vlogi i filmy na jej kanale, będą nagrywane głównie w nowym apartamencie.
W mieszkaniu królują beże, złoto i drewno. Do dyspozycji jest ponad 80 m2, a wnętrze posiada kuchnie z salonem, dwie łazienki, garderobę z pralnią, dwie sypialnie i biuro.
W nagraniu Wersow zdradziła, że mieszkanie znajduje się w Krakowie. W pewnym momencie pokazała także widok z okna nowego mieszkania.
Wersow zaprojektowała nawet prysznic, za którym znajduje się wanna. Influencerka twierdzi, że nie mogła zdecydować się na jedno rozwiązanie, dlatego postawiła na niecodzienny układ w łazience.
Anonim | 20 września 2025
zaczne od przedpokoju, otwierasz drzwi i od razu mozesz nadziac sie na połke, obolaly idziesz do salonu a tu z garnka wrzatek rzuca sie pod stopy lub z czajnika para otula twe ciało a gdy to jest małe dziecko to strach mieszkac w czyms takim , kto to projektował, koncertowo spartolone, wyziewy z kibla łagodnie wparowuja pod prysznic, no nie , nie da sie dalej komentowac, co niektorzy nie powinni po prostu miec pieniedzy to krzywdy innym nie zrobia
Anonim | 20 września 2025
Fik film za godzinę nie kao wszystkich o zarobkach na pacha eu od, musisz mieć wiasnybutdel lub stacjonarne M wad w dniu nami,d