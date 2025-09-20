times-dark
Wersow chwali się NOWYM mieszkaniem! Luksusowe wnętrze, złote detale i ogromna garderoba…

Influencerka zdradziła dlaczego kupiła własne mieszkanie.

20.09.2025
Nowe mieszkanie Wersow

Wersow niedawno wzięła ślub z Frizem. Teraz zaskoczyła wyznaniem, że urządziła własne mieszkanie, które kupiła już jakiś czas temu.

Nowe mieszkanie Wersow

Na vlogu tłumaczyła, że mieszkanie jest zaprojektowane i urządzone tylko dla niej i jest to zarówno inwestycja, jak i biuro.

Nowe mieszkanie Wersow

Wersow przyznała, że od  teraz właśnie w tym mieszkaniu będzie odbywała wszystkie spotkania służbowe, by nie przenosić pracy do domu, w którym mieszka z Frizem i ich córeczką. Zdradziła także, że vlogi i filmy na jej kanale, będą nagrywane głównie w nowym apartamencie.

Nowe mieszkanie Wersow

W mieszkaniu królują beże, złoto i drewno. Do dyspozycji jest ponad 80 m2, a wnętrze posiada kuchnie z salonem, dwie łazienki, garderobę z pralnią, dwie sypialnie i biuro.

Nowe mieszkanie Wersow

W nagraniu Wersow zdradziła, że mieszkanie znajduje się w Krakowie. W pewnym momencie pokazała także widok z okna nowego mieszkania.

Nowe mieszkanie Wersow

Wersow zaprojektowała nawet prysznic, za którym znajduje się wanna. Influencerka twierdzi, że nie mogła zdecydować się na jedno rozwiązanie, dlatego postawiła na niecodzienny układ w łazience.

Nowe mieszkanie Wersow
Nowe mieszkanie Wersow
Nowe mieszkanie Wersow
Nowe mieszkanie Wersow
Nowe mieszkanie Wersow
Nowe mieszkanie Wersow
Nowe mieszkanie Wersow
Nowe mieszkanie Wersow
Nowe mieszkanie Wersow
Nowe mieszkanie Wersow
Nowe mieszkanie Wersow
Nowe mieszkanie Wersow
Nowe mieszkanie Wersow
Nowe mieszkanie Wersow
Nowe mieszkanie Wersow
Nowe mieszkanie Wersow
Anonim | 20 września 2025 Odpowiedz

zaczne od przedpokoju, otwierasz drzwi i od razu mozesz nadziac sie na połke, obolaly idziesz do salonu a tu z garnka wrzatek rzuca sie pod stopy lub z czajnika para otula twe ciało a gdy to jest małe dziecko to strach mieszkac w czyms takim , kto to projektował, koncertowo spartolone, wyziewy z kibla łagodnie wparowuja pod prysznic, no nie , nie da sie dalej komentowac, co niektorzy nie powinni po prostu miec pieniedzy to krzywdy innym nie zrobia

Anonim | 20 września 2025 Odpowiedz

Fik film za godzinę nie kao wszystkich o zarobkach na pacha eu od, musisz mieć wiasnybutdel lub stacjonarne M wad w dniu nami,d

