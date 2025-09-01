Wersow świętowała urodziny na Burning Manie. Zdradziła, co działo się na pustyni (FOTO)
Influencerka spędziła ten wyjątkowy dzień w niezwykłych okolicznościach- bez internetu, ale za to...
Wersow ma za sobą naprawdę niezapomniane urodziny.
Influencerka ujawniła, że spędziła je w trakcie podróży poślubnej na pustyni w Nevadzie, podczas kultowego festiwalu Burning Man.
„Bez internetu, razem z moim mężem”
-napisała na Instagramie, dzieląc się wyjątkowymi kadrami.
Weronika Sowa 1 września świętowała swoje urodziny w iście nietypowy sposób.
Zamiast przyjęcia w Polsce czy romantycznej kolacji w restauracji, influencerka udała się z mężem, Frizem, na słynny festiwal Burning Man w Stanach Zjednoczonych.
To wydarzenie odbywające się co roku na pustyni Black Rock w Nevadzie, które przyciąga dziesiątki tysięcy osób z całego świata- od artystów, przez wizjonerów, aż po gwiazdy światowego formatu.
,,To były naprawdę wyjątkowe urodziny- bez internetu, na pustyni, razem z moim mężem, w trakcie jednej z części naszej podróży poślubnej”
– napisała Wersow w relacji na Instagramie.
Na opublikowanym zdjęciu widać ją w efektownej stylizacji w klimacie festiwalu: błyszczącej bluzce i skórzanej kurtce. Za nią rozciąga się charakterystyczna sceneria Burning Mana- pustynia i futurystyczne instalacje artystyczne.
Influencerka podziękowała także fanom za pamięć i wszystkie życzenia urodzinowe.
„Właśnie odczytuję wszystkie życzenia!”
– zapewniła.
To kolejny niezwykły etap w życiu Wersow i Friza. Para niedawno wzięła ślub, a ich podróż poślubna jest pełna nietypowych przystanków, od luksusowych wyjazdów, po tak nietuzinkowe doświadczenia jak Burning Man.
Zobaczcie zdjęcia Wersow z pustyni-zrobiły furorę wśród internautów!
