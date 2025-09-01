times-dark
Kozaczek
Wersow świętowała urodziny na Burning Manie. Zdradziła, co działo się na pustyni (FOTO)

Influencerka spędziła ten wyjątkowy dzień w niezwykłych okolicznościach- bez internetu, ale za to...

/ 01.09.2025 /
Marysia
Wersow świętowała urodziny na Burning Manie. Zdradziła, co działo się na pustyni źródło Instagram



Wersow świętowała urodziny na Burning Manie. Zdradziła, co działo się na pustyni (FOTO)

Wersow ma za sobą naprawdę niezapomniane urodziny.

Influencerka ujawniła, że spędziła je w trakcie podróży poślubnej na pustyni w Nevadzie, podczas kultowego festiwalu Burning Man.

„Bez internetu, razem z moim mężem”

-napisała na Instagramie, dzieląc się wyjątkowymi kadrami.





Wersow świętowała urodziny na Burning Manie. Zdradziła, co działo się na pustyni (FOTO)

Weronika Sowa 1 września świętowała swoje urodziny w iście nietypowy sposób.

Zamiast przyjęcia w Polsce czy romantycznej kolacji w restauracji, influencerka udała się z mężem, Frizem, na słynny festiwal Burning Man w Stanach Zjednoczonych.

To wydarzenie odbywające się co roku na pustyni Black Rock w Nevadzie, które przyciąga dziesiątki tysięcy osób z całego świata- od artystów, przez wizjonerów, aż po gwiazdy światowego formatu.





Wersow świętowała urodziny na Burning Manie. Zdradziła, co działo się na pustyni (FOTO)

,,To były naprawdę wyjątkowe urodziny- bez internetu, na pustyni, razem z moim mężem, w trakcie jednej z części naszej podróży poślubnej”

– napisała Wersow w relacji na Instagramie.





Wersow świętowała urodziny na Burning Manie. Zdradziła, co działo się na pustyni (FOTO)

Na opublikowanym zdjęciu widać ją w efektownej stylizacji w klimacie festiwalu: błyszczącej bluzce i skórzanej kurtce. Za nią rozciąga się charakterystyczna sceneria Burning Mana- pustynia i futurystyczne instalacje artystyczne.





Wersow świętowała urodziny na Burning Manie. Zdradziła, co działo się na pustyni (FOTO)

Influencerka podziękowała także fanom za pamięć i wszystkie życzenia urodzinowe.

 „Właśnie odczytuję wszystkie życzenia!”

– zapewniła.

To kolejny niezwykły etap w życiu Wersow i Friza. Para niedawno wzięła ślub, a ich podróż poślubna jest pełna nietypowych przystanków, od luksusowych wyjazdów, po tak nietuzinkowe doświadczenia jak Burning Man.





Wersow świętowała urodziny na Burning Manie. Zdradziła, co działo się na pustyni (FOTO)

Zobaczcie zdjęcia Wersow z pustyni-zrobiły furorę wśród internautów!





Wersow świętowała urodziny na Burning Manie. Zdradziła, co działo się na pustyni (FOTO)




Wersow świętowała urodziny na Burning Manie. Zdradziła, co działo się na pustyni (FOTO)




Wersow świętowała urodziny na Burning Manie. Zdradziła, co działo się na pustyni (FOTO)




Wersow świętowała urodziny na Burning Manie. Zdradziła, co działo się na pustyni (FOTO)




Wersow świętowała urodziny na Burning Manie. Zdradziła, co działo się na pustyni (FOTO)




Wersow świętowała urodziny na Burning Manie. Zdradziła, co działo się na pustyni (FOTO)




Wersow świętowała urodziny na Burning Manie. Zdradziła, co działo się na pustyni (FOTO)




Wersow świętowała urodziny na Burning Manie. Zdradziła, co działo się na pustyni (FOTO)
