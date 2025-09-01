Wersow świętowała urodziny na Burning Manie. Zdradziła, co działo się na pustyni (FOTO)

Weronika Sowa 1 września świętowała swoje urodziny w iście nietypowy sposób.

Zamiast przyjęcia w Polsce czy romantycznej kolacji w restauracji, influencerka udała się z mężem, Frizem, na słynny festiwal Burning Man w Stanach Zjednoczonych.

To wydarzenie odbywające się co roku na pustyni Black Rock w Nevadzie, które przyciąga dziesiątki tysięcy osób z całego świata- od artystów, przez wizjonerów, aż po gwiazdy światowego formatu.