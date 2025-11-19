Finał „Top Model” trwa w najlepsze, a emocje sięgają zenitu. Eliminacja Evy wywołała prawdziwą burzę w sieci. Widzowie dali upust swoim emocjom.

„Top Model” to kopania talentów

„Top Model” to jeden z najbardziej wpływowych i najdłużej emitowanych programów typu reality show w polskiej telewizji, który przekształcił się w prawdziwe zjawisko kulturowe.. Program otwiera drzwi do niedostępnej dotąd branży, dając szansę aspirującym modelkom i modelom nie tylko na profesjonalną karierę, ale i na całkowitą zmianę życia.

Dzięki emocjonującym metamorfozom, kontrowersyjnym zadaniom i charyzmatycznemu jury, na czele z Joanną Krupą, „Top Model” stał się trampoliną do sławy dla wielu uczestników, którzy dziś są rozpoznawalnymi twarzami w mediach, wykraczając poza sam modeling. Jego wpływ jest widoczny w popkulturze, kształtując trendy i dyskusje na temat standardów piękna, determinacji i ciężkiej pracy.

14. edycja „Top Model”

Wielki finał 14. edycji programu „Top Model” dostarczył widzom silnych emocji i był zwieńczeniem intensywnego sezonu, który tradycyjnie budził wiele dyskusji. O tytuł najlepszego modela, główną nagrodę pieniężną w wysokości 200 tys. zł, kontrakt z agencją modelingową i okładkę magazynu „Glamour”, walczyło czworo finalistów: Emilia Weltrowska, Eva Pietruk, Mateusz Król i Michał Kot. Program po raz kolejny pokazał, jak różnorodne osobowości i historie stoją za marzeniami o karierze w świecie mody.

Choć nie obyło się bez kontrowersji, szczególnie po ogłoszeniu składu finału, wieczór uświetniły muzyczne występy i modowe pokazy, a kulminacyjnym momentem było ogłoszenie osoby, która zdaniem jurorów i widzów najlepiej poradziła sobie z finałowymi wyzwaniami, otwierając sobie drzwi do międzynarodowej kariery.

Pierwsza eliminacja wzbudziła ogromne emocje wśród internautów.

Afera po eliminacji Evy z „Top Model”

Za sprawą głosów widzów, jako pierwsza w finale z programem pożegnała się Eva Pietruk. Kobieta już wcześniej wzbudzała ogromne kontrowersje. Widzowie zarzucali jej faworyzowanie przez jury. Wskutek tego większość z nich ucieszyła jej eliminacja.

Dobrze, że odpadła finał w końcu będzie miał odpowiedni poziom. Szczerze mówiąc, i tak zaszła dalej, niż powinna. Teraz wygra ktoś, kto naprawdę na to zasługuje!

Dzień, w którym wygrała sprawiedliwość i zakończyło się przepychanie Ewy do finału 😉 Widzowie szybko dali o sobie znać

Czas najwyższy, nawet za późny

Cudowne, piękne, perfekcyjne Naprawdę już się bałam, że to babsko wygra XDDDD

O jakieś 7 odcinków za późno — czytamy.

Część internautów jednak stanęła po drugiej stronie barykady, wspierając Evę i życząc jej samych sukcesów.

Gratulacje 🙂 kawał przygody! Powodzenia w dalszej karierze!

Ewa jesteś super babką!!

Powodzenia! Rob swoje i nie patrz na innych, ludzie beda i tak komentować cokolwiek bys nie zrobila

Ewa i tak wygrała A teraz czas na kolejną dziewczynę żeby w ogóle wygrała cała czwórka niezła ale tylko ta jedna dziewczyna uważam jeśli ktoś ma oczy i widz — piszą fani.

