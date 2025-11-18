Tragiczna śmierć Kasi Lenhardt w 2021 roku wstrząsnęła światem modelingu i fanami w Polsce oraz Niemczech. Wokół jej odejścia narosło wiele pytań, a emocje nie opadły do dziś. Teraz, po czterech latach jej były partner, piłkarz Jerome Boateng po raz pierwszy zdecydował się opowiedzieć o swoim bólu i błędach, które popełnił.

Wielki żal Boatenga

Katarzyna Lenhardt była pochodzącą z Polski modelką i jedną z finalistek niemieckiej edycji „Top Model”. Szybko zdobyła popularność w branży, a jej kariera nabrała tempa po udziale w programie. Przez ponad rok była w związku z Jeromem Boatengiem, znanym niemieckim piłkarzem.

Ciało 25-letniej modelki znaleziono 9 lutego 2021 r. w jej berlińskim mieszkaniu. Policja szybko wykluczyła udział osób trzecich, a sekcja zwłok potwierdziła, że doszło do samobójstwa. Kasia i Jerome rozstali się zaledwie kilkanaście dni wcześniej w atmosferze pełnej pretensji i publicznych oskarżeń. Modelka pisała wówczas o ”ciągłych zdradach i kłamstwach”, a media rozpisywały się o bolesnym rozpadzie ich związku.

W dokumencie telewizji ARD piłkarz po raz pierwszy tak szczerze mówi o dramacie, który wciąż w nim żyje:

Publicznie dostrzegłem, że trochę odmawia mi się prawa do żałoby. Jak człowiek to przeżywa, tylko ja mogę sobie odpowiedzieć. Wciąż przeżywam jej śmierć – stwierdził wprost – Straciłem osobę, którą bardzo kochałem – dodał 37-latek.

Odpowiedzialność za przeszłość

Po śmierci modelki Jerome Boateng udzielił słynnego wywiadu „Bildowi”, w którym padły ostre słowa pod adresem Kasi. Dziś, po latach, przyznaje, że tamta reakcja była błędem.

Wywiad był pomyłką – skwitował.

W dokumencie podkreśla, że chciał wreszcie powiedzieć, co naprawdę czuł i jak przeżywał tamten czas: