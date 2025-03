Natomiast najwięcej negatywnych głosów jest na Mery Spolsky. Uważają, że nie jest tancerką, nie umie oceniać merytorycznie i prawie w ogóle się nie odzywa. Do tego zdenerwowała widzów w ostatnim odcinku, kiedy była na „NIE” po występie Krzysztofa Bielewskiego, który już był w poprzedniej edycji „You Can Dance”.

„You Can Dance” po 10 latach ponownie wrócił na antenę TVN, ale z zupełnie z nowym formatem. Jurorzy nie siedzą już przy stole, a na kanapie, a uczestnicy nie tańczą na scenie, a normalnie na sali tanecznej. Do tego jurorzy nie rozdają biletów na warsztaty, co nie spodobało się widzom.

To Lidia Kazen, dyrektorka programowa TVN zdecydowała, że Mery Spolsky będzie jurorką w „You Can Dance”. Artystka w rozmowie z Onetem wspomina moment, jak zadzwoniła do niej i zaproponowała jej udział w show:

„Do mnie zadzwoniła dyrektorka Lidia Kazen z pytaniem, czy nie chciałabym zostać jurorką w tym programie. Podkreśliła, że choć wie, że wywodzę się ze świata muzyki, to widzi, że taniec jest nieodłącznym elementem tego, co tworzę. Byłam w szoku. Nie spodziewałam się takiej propozycji. Ale pomyślałam sobie wtedy, że to kolejny raz, kiedy przychodzi do mnie coś, o czym nigdy nie marzyłam. Mało tego – nawet nie wiedziałam, że mogłabym o tym marzyć. Jednak w związku z tym, że ostatnio kieruję się hasłem: „chce mi się wszystkiego”, zapisuję się na różne zajęcia i robię różne rzeczy w swoim życiu, uznałam, że spróbuję i tego”.

