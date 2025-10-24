Wielkie zmiany w życiu Julii Kamińskiej. Aktorka pokochała Włocha!
Znamy zaskakujące szczegóły ich miłosnej relacji.
Julia Kamińska na co dzień chroni swoją prywatność i nie zdradza zbyt wielu szczegółów. Szerszej widowni dała się poznać za sprawą serialu „BrzydUla” w TVN-ie. Później jej kariera poszybowała w górę. Dziś jest znana nie tylko jako aktorka, ale także piosenkarka. Ostatnio w życiu Julii Kamińskiej nastąpiły poważne zmiany. Okazuje się, że odnalazła swoją bratnią duszę i dziś jest szczęśliwie zakochana. Znamy szczegóły tej miłosnej relacji!
Trening Kaczorowskiej i Rogacewicza przerwany. Parę spotkała przykra sytuacja
Julia Kamińska znowu jest zakochana. Tabloid dotarł do zaskakujących informacji!
Julia Kamińska po raz pierwszy zdradziła, że jest szczęśliwie zakochana w podcaście „Damian’s Corner”. Potwierdziła wtedy, że ma partnera, ale nie chciała opowiedzieć o szczegółach łączącej ich relacji.
Tygodnik „Życie na gorąco” dotarł jednak do informacji, że nowy partner Julii Kamińskiej jest informatykiem i pasjonuje się nowymi technologiami oraz muzyką. Oprócz tego jest młodszy od 37-letniej aktorki o kilka lat, co nie stanowi żadnej przeszkody dla ich związku.
Znamy wszystkie szczegóły ws. ślubu Kurzopków. Jedna rzecz jest mocno zastanawiająca…
Znamy wszystkie szczegóły ws. ślubu Kurzopków. Jedna rzecz jest mocno zastanawiająca…
Co ciekawe, fotoreporterzy z magazynu przyłapali Julię Kamińską z nowym wybrankiem serca na mieście. Para nie szczędziła sobie czułości i czule obejmowała się podczas spaceru.
Spacerowali na mieście, trzymając się za ręce i śmiejąc w najlepsze. Z ich gestów i spojrzeń biła czułość, a uśmiech nie schodził z twarzy aktorki — zdradził informator gazety.
Ponadto Julia Kamińska w jednym z nagrań na Instagramie wprost powiedziała o tym, że widzi zabawne różnice kulturowe, jeżeli chodzi o jej związek z Włochem. Para często je o różnych porach dnia i inaczej podchodzi do wielu spraw. Mimo to te różnice im nie przeszkadzają, wręcz przeciwnie — scalają ich związek.