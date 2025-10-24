Julia Kamińska na co dzień chroni swoją prywatność i nie zdradza zbyt wielu szczegółów. Szerszej widowni dała się poznać za sprawą serialu „BrzydUla” w TVN-ie. Później jej kariera poszybowała w górę. Dziś jest znana nie tylko jako aktorka, ale także piosenkarka. Ostatnio w życiu Julii Kamińskiej nastąpiły poważne zmiany. Okazuje się, że odnalazła swoją bratnią duszę i dziś jest szczęśliwie zakochana. Znamy szczegóły tej miłosnej relacji!

Trening Kaczorowskiej i Rogacewicza przerwany. Parę spotkała przykra sytuacja

Julia Kamińska znowu jest zakochana. Tabloid dotarł do zaskakujących informacji!

Julia Kamińska po raz pierwszy zdradziła, że jest szczęśliwie zakochana w podcaście „Damian’s Corner”. Potwierdziła wtedy, że ma partnera, ale nie chciała opowiedzieć o szczegółach łączącej ich relacji.

Tygodnik „Życie na gorąco” dotarł jednak do informacji, że nowy partner Julii Kamińskiej jest informatykiem i pasjonuje się nowymi technologiami oraz muzyką. Oprócz tego jest młodszy od 37-letniej aktorki o kilka lat, co nie stanowi żadnej przeszkody dla ich związku.

Znamy wszystkie szczegóły ws. ślubu Kurzopków. Jedna rzecz jest mocno zastanawiająca…