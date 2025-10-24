Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek odkąd trzy lata temu oficjalnie potwierdzili swój związek, to są nierozłączni. Para wkrótce będzie miała wspaniały powód do świętowania, ponieważ wielkimi krokami zbliża się ważna dla nich data. To 25 października 2025 roku odbędzie się ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Wiemy, jaki charakter będzie miała ceremonia oraz znamy listę gości. Sporo gwiazd i osób z bliskiego otoczenia Kasi i Maćka!

Barbara Kurdej-Szatan ma dość wracania do afery ze Strażą Graniczną: „To jest już jakieś niepoważne!”

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski przygotowują się do ślubu. Znamy szczegóły ceremonii

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski szykują się do ślubu. Odbędzie się on w sobotę, ale do tej pory nikt nie podał konkretnego miejsca uroczystej ceremonii. Wiadomo jednak, że zakochani zdecydują się na ślub cywilny, ponieważ ani Maciej Kurzajewski, ani Katarzyna Cichopek nie otrzymali unieważnienia ślubu kościelnego.

Do sieci natomiast wyciekła treść zaproszenia na ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Trzeba przyznać, że para bardzo się postarała, aby tego dnia wszystko było dopięte na ostatni guzik:

Kochani! Z ogromną przyjemnością zapraszamy na nasz ślub. To dla nas wyjątkowy moment i cieszymy się, że będziemy mogli przeżyć go razem z wam — dotarł serwis Plotek do treści zaproszenia.

Ewa Skibińska szokuje wyznaniami o uzależnieniu: „Byłam pijana w pracy”