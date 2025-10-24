Znamy wszystkie szczegóły ws. ślubu Kurzopków. Jedna rzecz jest mocno zastanawiająca…
Ceremonia odbędzie się już jutro!
Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek odkąd trzy lata temu oficjalnie potwierdzili swój związek, to są nierozłączni. Para wkrótce będzie miała wspaniały powód do świętowania, ponieważ wielkimi krokami zbliża się ważna dla nich data. To 25 października 2025 roku odbędzie się ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Wiemy, jaki charakter będzie miała ceremonia oraz znamy listę gości. Sporo gwiazd i osób z bliskiego otoczenia Kasi i Maćka!
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski przygotowują się do ślubu. Znamy szczegóły ceremonii
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski szykują się do ślubu. Odbędzie się on w sobotę, ale do tej pory nikt nie podał konkretnego miejsca uroczystej ceremonii. Wiadomo jednak, że zakochani zdecydują się na ślub cywilny, ponieważ ani Maciej Kurzajewski, ani Katarzyna Cichopek nie otrzymali unieważnienia ślubu kościelnego.
Do sieci natomiast wyciekła treść zaproszenia na ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Trzeba przyznać, że para bardzo się postarała, aby tego dnia wszystko było dopięte na ostatni guzik:
Kochani! Z ogromną przyjemnością zapraszamy na nasz ślub. To dla nas wyjątkowy moment i cieszymy się, że będziemy mogli przeżyć go razem z wam — dotarł serwis Plotek do treści zaproszenia.
Lista gości zaproszonych na ślub też jest niezwykle imponująca. Oprócz bliskich Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek pojawią się także znane gwiazdy telewizji i dyrektor programowy Polsatu:
Według serwisu Party mają pojawić się na ślubie: Edward Miszczak, Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, Mateusz Gessler, Joanna Kurska, a także przyjaciele Cichopek z „M jak miłość” i koledzy Kurzajewskiego ze środowiska sportowego: Apoloniusz Tajner, Mateusz Kusznierewicz, czy też Monika Pyrek.
Uroczystość ma mieć kameralny, rodzinny charakter, choć nie wszyscy bliscy będą mogli się pojawić, syn aktorki, Adam, przebywa obecnie w Argentynie i niestety, ale nie weźmie udziału w wydarzeniu.
Ślub będzie pięknym dopełnieniem ich relacji. Kasia i Maciek podzielą się z fanami tylko wybranymi momentami w mediach społecznościowych — przekazał menadżer pary Patryk Wolski w rozmowie z „Halo tu Polsat”.
Co ciekawe, informator portalu Plotek zdradził także, że para młoda zwróciła się do gości z ważną prośbą. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski poinformowali ich, żeby zabrali ze sobą eleganckie stylizacje na dzień ślubu i nieco luźniejsze na rodzinne spotkanie w niedzielę.
Nie możemy się doczekać, aby razem z Wami tańczyć, śmiać się i tworzyć piękne wspomnienia — przekazał informator serwisu.
Toja | 25 października 2025
Nie piszcie bzdur ślub odbędzie się ponoć w niedzielę a nie w sobotę ale napewno nie 25 tego . Tyle bzdur jest w tym internecie WP że trudno wierzyć waszym artykulom,ile już osób pochowaliscie a te cieszą się najlepszym zdrowiem. Ale co się nie wymyśla dla pieniędzy . Obciach i tyle nikt już prawie wam nie wierzy.
Anonim | 24 października 2025
