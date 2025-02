Michał Wiśniewski przyjaźni się z Dodą od wielu lat. Teraz artysta opublikował zdjęcie, jak sam napisał z przemiłego spotkania z osobami z branży, które są bliskie jemu i zespołowi Ich Troje. Pod zamieszczonym postem piosenkarz zdradził pewną tajemnicę, która dotychczas nie wyszła na światło dzienne.

Doda miała śpiewać w Ich Troje?

Nie da się ukryć, że wokalistki w zespole Ich Troje zmieniały się dość często. Pierwszą wokalistką Ich Troje, która tworzyła muzykę z Michałem Wiśniewskim i Jackiem Łągwą była Magda Femme. Jej miejsce zajęła Justyna Majowska, a po niej pojawiła się Anna Świątczak, Jeanette Vik, Justyna Panfilewicz, Marta Milan i Agata Buczkowska.

W 2001 r. kiedy Magda Femme odeszła z zespołu grupa poszukiwała nowej wokalistki. Finalnie została nią Majowska, która świetnie wpasowała się w team, a fani pokochali utwory w jej wykonaniu. Teraz okazuje się jednak, że w tamtym momencie to nie ona początkowo miała dołączyć do zespołu. Pod uwagę była brana inna piosenkarka.

Wczoraj mieliśmy okazję spotkań się w gronie przyjaciół. Nie wiem, czy wiecie, ale po odejściu Magdy w 2001, była szansa, żeby Doda została wokalistką Ich Troje. Na jej szczęście (i moje) to się nie wydarzyło. Ale w zamian zostaliśmy bratnimi duszami, co nam wszystkim wyszło na zdrowie – wyznał Wiśniewski.

Doda i Michał Wiśniewski poznali się na samym początku lat dwutysięcznych, kiedy oboje byli u szczytu popularności. Doda, kończyła wtedy swoją karierę w Teatrze Buffo jako aktorka musicalowa i zaczynała w zespole Virgin, który został założony przez Tomasza Luberta. Jak widać, po ponad 20 latach ich przyjaźń wciąż trwa i nie raz zdarzyło się, że zetknęli swoje wokale na jednej scenie. Jednak do pracy w jednym zespole nigdy nie doszło. Wyobrażacie sobie ten duet w Ich Troje?

Fani nie pozostali obojętni tej informacji, a ich zaskoczenie mówi samo za siebie:

„Doda i Ich Troje o to by było ciekawe połączenie. Mam nadzieję że kiedyś Was zobaczymy jeszcze na scenie razem.”

„To by dopiero było.”

„A może doczekamy się Panie Michale jakiejś piosenki w duecie z Panią Dorotą?”