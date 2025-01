Doda wkrótce pokaże fanom film biograficzny o swoim życiu, który będzie można obejrzeć na platformie Amazon. Wokalistka w związku z tym chętnie udziela wywiadów, a ostatnio miała nawet artystyczną sesję dla magazynu modowego „Glamour”. Co ciekawe, w dość napiętym grafiku zawodowym znalazła czas na pomoc charytatywną. Gdy odezwał się do niej polityk i założyciel fundacji — Łukasz Litewka, to nie zwlekała ani chwili. Mężczyzna był zaskoczony zachowaniem piosenkarki.

Doda SZCZERZE o byłych partnerach: „Byłam trampoliną do sławy!”

Wokalistka, gdy otrzymała wiadomość od Łukasza Litewki, to od razu ruszyła z pomocą. Polityk poprosił ją o zaproszenia na koncert dla dwóch dziewczyn z domu dziecka. Doda nie wahała się ani chwili i zabrała ze sobą dziewczyny, a później po koncercie z nimi porozmawiała i zrobiła pamiątkowe zdjęcia:

Mam słabość do artystów, gwiazd, ludzi ekranu, którzy już dawno mogliby odlecieć, a pozostali sobą. Dody przedstawiać wam nie muszę. Jej rozpoznawalność w porównaniu do mojej to kilkanaście (kilkadziesiąt?) poziomów wyżej. Jest jednak jedną z nielicznych osób, która nie musiała nic, a chciała. Tak było w przypadku zaproszenia dziewczyn z domu dziecka na koncert. Poprosiłem ją, odpisała, ani przez moment się nie wahała. Ktoś powie „nic wielkiego”, ale ja powiem, że Dorota sama zaangażowała się, zaprosiła, dopilnowała, aby dziewczyny dotarły na koncert, a po występie zeszła do nich, porozmawiała i zrobiła sobie wspólne zdjęcie. Świetna przygoda i pamiątka dla dziewczyn. Dziś napisała mi, że ZWIERZOGRANIE to strzał w dziesiątkę. No to gramy — napisał polityk w poście na Facebooku.