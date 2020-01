Złote Globy to wielka impreza w świecie show-biznesu. Impreza zawsze przygotowywana jest z wielką pompą i za każdym razem wywołuje wiele emocji. Nic dziwnego, bo podczas gali zostają wręczone jedne z najważniejszych nagród filmowych. Można stwierdzić, że Złote Globy to nie tylko święto kina, ale też i mody, a gwiazdy po czerwonym dywanie kroczą niczym po wybiegu.

Dla gości, a zwłaszcza dla pań, Złote Globy to świetna okazja, by pochwalić się kreacją. Niektóre gwiazdy już na kilka miesięcy przed galą wybierają odpowiedni strój. Jak co roku, są nietrafione stylizacje, ale są też perełki. I w tym roku brawa należą się Beyonce (38 l.). Co prawda, gwiazda i jej mąż Jay-Z (50 l.) przybyli spóźnieni, więc odpuścili sobie pozowanie przed fotoreporterami, ale artystka jednak zamieściła zdjęcia swojej sukni w sieci.

Beyonce założyła suknię, której najciekawszym elementem są wielkie, bufiaste rękawy w kolorze złota. Idealnie pasują z czarnym, dopasowanym dołem sukni, który zakończony jest niewielkim trenem. Nie można też nie zwrócić uwagi na dekolt gwiazdy. Trzeba przyznać, że sporo odsłoniła, jednak całość, na szczęście, nie wyglądała wulgarnie, a bardzo elegancko. Beyonce swoją stylizację dopełniła ogromnymi kolczykami i nie kombinowała z makijażem i fryzurą. Zdecydowała się na lekko podkreślone usta i wyprostowane włosy.

