Małgorzata Rozenek udzieliła wywiadu Żurnaliście. Zobaczcie, jakiemu retuszowi poddała się gwiazda.

Małgorzata Rozenek u Żurnalisty

Małgorzata Rozenek jest bez wątpienia jedną z najpopularniejszych polskich gwiazd w mediach społecznościowych. Tylko na samym Instagramie obserwuje ją już ponad 1,5 miliona użytkowników. Gościła niedawno w podkaście u Żurnalisty.

W rozmowie nie zabrakło m.in. nawiązań do afer z udziałem gwiazdy TVN. Jednym z głównych tematów rozmowy były m.in. zasięgi Rozenek w mediach społecznościowych, które generują jej ogromną część zarobków. Konto celebrytki pełne jest reklam, współprac i płatnych poleceń.

Sukces finansowy Rozenek

Rozenek odniosła w Polsce wielki sukces, przekładający się na wypełnione po brzegi konto. Wytłumaczyła też Żurnaliście, że pieniądze mają dla niej większe znaczenie niż liczba obserwujących i w zestawieniu 200 tysięcy obserwujących kontra 200 tysięcy złotych, zawsze wybrałaby to drugie.

Gdybyś mnie zapytał, czy wolałabym mieć 200 tysięcy polubień pod jednym postem, czy 200 tysięcy złotych, to… Rozumiesz? Dopóki udaje mi się to łączyć, w takim sensie, że nie zwracam na to uwagi, ale „tu” się zgadza, to w ogóle nie myślę o polubieniach czy ilości obserwujących. Chociaż cieszę się na każdego – wyznała.

Jednak nie tylko tematy rozmowy przyciągnęły uwagę widzów.

Tak wygładzili Rozenek u Żurnalisty

Internauci zwrócili m.in. uwagę na filtr wygładzający, który został nałożony na wywiad. Nie da się ukryć, że Rozenek wygląda u Żurnalisty nienagannie.

Czy na nią nałożony jest tak mocny filtr, czy ja mam coś z telefonem? – dopytywali.

Ich zdaniem film został poddany obróbce, przez co trudno było rozpoznać prezenterkę. Część widowni zaczęła też węszyć spisek, jakoby użycie filtrów było wcześniej uzgodnione z gospodarzem podcastu.

Poniżej wideo na Instagramie bez retuszu i to z filtrem na YouTube. Porównajcie. Co wy na to?

