Małgorzata Rozenek zaskoczyła teraz swoich fanów w mediach społecznościowych i pochwaliła się nową fryzurą. Gwiazda TVN postawiła nie tylko na ostre cięcie, ale także inny kolor. Tylko spójrzcie, jak wygląda w odmienionej wersji.

Małgorzata Rozenek przeszła metamorfozę

Małgorzata Rozenek-Majdan to osobowość telewizyjna, prezenterka i influencerka, która doskonale jest znana w świecie show-biznesu. Była także gospodynią takich programów jak: „Projekt Lady”, „Perfekcyjna pani domu”, „Pokonaj mnie, jeśli potrafisz” czy „Bez kompleksów” czy „Królowa przetrwania”, a obecnie działa przy nowym projekcie „Bez kompleksów”.

Nie od dziś wiadomo, że Małgorzata Rozenek lubi dbać o swój wygląd i nie stroni od różnych zabiegów czy medycyny estetycznej. Poza tym stara się prowadzić zdrowy i aktywny styl życia, o czym nieraz sama mówiła. Nie da się ukryć, że gwiazda TVN od początków swojej kariery w telewizji przeszła sporą zmianę.

Małgosia Rozenek zdjęła doczepy

Tym razem celebrytka zaskoczyła kolejną metamorfozą, ale zmianie uległa jej fryzura. Dotychczas gwiazda była blondyną z refleksami, a teraz postawiła na nieco ciemniejszą tonację, która wręcz wpada w delikatny brąz. Gwiazda postawiła również na odważne cieniowanie, które nadało objętości jej włosom.

Zdjęłam włosy i stawiam teraz na regenerację. Bardzo dużo działo się w ostatnich miesiącach, dlatego teraz zadbamy o pielęgnację (…). Pora na zmiany, pora na regenerację, jesień jest idealna do tego! – mówiła.

Fani komentują nową fryzurę Małgosi Rozenek

Gwiazda zdradziła również konkretnie, co zrobiła, aby uzyskać wymarzony efekt.

Nowy kolor, nowe cięcie i mamy nową fryzurę, którą jestem zachwycona! Karolina lekko zagęściła boki metodą nano, czyli mikro kapsułkami, których nie widać, a co najważniejsze prawie nie czuć, żeby wyrównać długość. Dziękuję! – pisała Rozenek na Instastories.

Pod opublikowanym wideo z metamorfozy posypała się cała masa komplementów ze strony internautów, którzy są zachwyceni nowym wizerunkiem celebrytki.