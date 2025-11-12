Agnieszka Kaczorowska to obecnie jedna z największych gwiazd polskich mediów – była jedną z faworytek do wygrania „Tańca z Gwiazdami”, ale odpadła w atmosferze skandalu. Teraz zwróciła się bezpośrednio do swoich fanów, wywołując głosy oburzenia

Agnieszka Kaczorowska odpadła z „Tańca z Gwiazdami”

Agnieszka Kaczorowska była jednym z faworytów do zwycięstwa w dwóch ostatnich edycjach „Tańca z Gwiazdami”. W zeszłej edycji wraz z Filipem Gurłaczem dotarła do wielkiego finału, zdobywając drugie miejsce. W tej edycji wystąpiła ze swoim ukochanym – Marcinem Rogacewiczem. Niestety, tym razem odpadli na wczesnym etapie programu.

Po niespodziewanym odpadnięciu z programu Agnieszka i Marcin jak najszybciej oddalili się ze studia, unikając mediów oraz innych uczestników. Nie brakowało opinii, że tancerka bardzo słabo radzi sobie z przyjmowaniem porażek.

