Agnieszka Kaczorowska to obecnie jedna z największych gwiazd polskich mediów – była jedną z faworytek do wygrania „Tańca z Gwiazdami”, ale odpadła w atmosferze skandalu. Teraz zwróciła się bezpośrednio do swoich fanów, wywołując głosy oburzenia
Agnieszka Kaczorowska odpadła z „Tańca z Gwiazdami”
Agnieszka Kaczorowska była jednym z faworytów do zwycięstwa w dwóch ostatnich edycjach „Tańca z Gwiazdami”. W zeszłej edycji wraz z Filipem Gurłaczem dotarła do wielkiego finału, zdobywając drugie miejsce. W tej edycji wystąpiła ze swoim ukochanym – Marcinem Rogacewiczem. Niestety, tym razem odpadli na wczesnym etapie programu.
Po niespodziewanym odpadnięciu z programu Agnieszka i Marcin jak najszybciej oddalili się ze studia, unikając mediów oraz innych uczestników. Nie brakowało opinii, że tancerka bardzo słabo radzi sobie z przyjmowaniem porażek.
Rogacewicz skomentował porażkę w „TzG”
Jak się okazało, odpadnięcie z programu nie zabiło w Marcinie i Agnieszce miłości do tańca – a wręcz przeciwnie. Niedługo po zakończeniu swojej tanecznej przygody obydwoje zapowiedzieli występ w tanecznym spektaklu „7”.
Słuchajcie, tak się wydarzyło, że potańczyłem trochę, potańczyłem, ale chcę tańczyć dalej, kocham taniec. Taniec mnie otworzył, odblokował, uruchomił też wiele takich nowych zakamarków. Odblokował też parę moich marzeń i teraz właśnie będziemy realizować marzenie, które w zasadzie pojawiło się w naszych głowach i sercach już na przełomie lutego i marca – zapewniał Rogacewicz.
Jednak najnowszy wpis Agnieszki na Instagramie podzielił jej fanów na dwa obozy.
Ostatnia współpraca reklamowa Agnieszki Kaczorowskiej wywołała wielkie emocje. Na wrzuconym przez nią nagraniu widzimy jak przymierza i prezentuje kolejne swetry. Kontrowersje wywołało to, że przed założeniem swetra widzimy ją w samym staniku i dżinsach. Pojawiły się komentarze mówiące, że swetry to jedynie pretekst do pokazania się w skąpym stroju, by zdobyć jeszcze więcej atencji ze strony internautów.
Inne komentarze dotyczyły ceny swetrów – są bowiem szokująco wysokie.
Bardzo wysokie ceny tych swetrów – 500-600 zł, szok – czytamy w jednym z nich.
Nie brakowało jednak zachwytów, zarówno nad figurą Agnieszki, jak i samymi swetrami.
- We wszystkich wyglądasz super.
- No wiesz co kochana, Ameryki nie odkryłaś z tymi swetrami, bo na Tobie to wszystko wygląda super, pięknie!
- Ładnemu we wszystkim ładnie.
