Barbara Bursztynowicz to jedna z uczestniczek 17. edycji „Tańca z Gwiazdami”, która zdecydowanie wywołuje najcieplejsze odczucia wśród widzów. Mimo, iż jurorzy nie oceniają jej tańców najwyższymi notami, to aktorka za każdym razem pokazuje, ile serca i pracy, a także dobrej zabawy, wkłada w swoje występy. W odcinku rodzinnym do tańca zaprosiła swojego męża – Jacka.

Barbara Bursztynowicz szczerze o relacji z mężem.

W piątym odcinku programu Bursztynowicz i Kassin zatańczyli pełnego wdzięku walca, w którym towarzyszył im mąż aktorki. Tuż po programie dziennikarz Kozaczka zapytał Barbarę o jej relację z Jackiem.

Poznaliśmy się na studiach i tak trwamy do dzisiaj. Nie wiem, to jest szok? Dla nas nie, dla nas to jest normalne. Mieliśmy szczęście, że trafiliśmy na siebie – zaczęła z uśmiechem aktorka.

Wyznała przy tym, że uważa, iż zostali dla siebie stworzeni, ponieważ, mimo różnych sytuacji życiowych, udało im się być ze sobą bardzo blisko siebie.

Ciągle się wzruszamy i śmiejemy. Właściwie jesteśmy jednością, bo ja czerpię od niego bardzo dużo, on pewnie też korzysta z tego, że jest ze mną – mówiła Bursztynowicz.

Jak dodała, ich relacja też przechodzi gorsze momenty, a w związku pojawiają się kłótnie:

Jesteśmy jakby na dwóch różnych biegunach, a mimo to, potrafimy się porozumieć, bo jak mój mąż twierdzi, w ogóle rozmowa jest sensem życia i ta rozmowa nam przez całe życie towarzyszy – wskazała.

Zaznaczyła też, że przez 50 lat bardzo rzadko spędzali czas osobno, niemal nigdy się nie rozstawali, a mimo wszystko nie nudzą się w swoim towarzystwie, wręcz przeciwnie. I to jej recepta na długoletnie, szczęśliwe małżeństwo.