Zaczął demolkę w „TzG”. Musieli dzwonić, po jego matkę. Wszystko ujawniono w finale
Właśnie ruszył wielki finał „Tańca z Gwiazdami”. Jeden z gwiazdorów dopuścił się szokującego czynu. Nagle zaczął demolkę, aż potrzebna była interwencja matki. Wszystko wyszło na jaw.
Nadszedł wielki finał „Tańca z Gwiazdami”
Po niedawnym półfinale „Tańca z Gwiazdami” wielu widzów przeżyło rozczarowanie, ponieważ ulubieńcy publiczności Tomasz Karolak i Izabela Skierska, a także Katarzyna Zillmann i Janja Lesar odpadli z programu.
Głosy widzów zapewniły awans do finału Maurycemu Popielowi i Sarze Janickiej, a także Mikołajowi “Bagiemu” Bagińskiemu i Magdalenie Tarnowskiej. Dzięki decyzji jurorów do finału awansowali również Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko.
Widzowie wczoraj najmniej głosowali na Wiktorię. Możliwe, że to dlatego, że dwa razy dostała komplet punktów i mogło się wydawać, że i tak nie odpadnie. Poza tym na antenie wybrzmiało – i to wydaje mi się kluczowe – że przechodzi do historii programu jako uczestniczka, która podczas całej edycji zdobyła najwięcej „czterdziestek”. Ludziom wtedy może się wydawać, że taka osoba nie jest zagrożona i wolą oddać głos na kogoś, kto poradził sobie gorzej. Na Tomka bardzo dużo głosów przyszło po jego ostatnim, wampirzym występie – donosiło źródło Pudelka.
Wielkie emocje w finale „Tańca z Gwiazdami”
Półfinał „Tańca z Gwiazdami” okazał się ogromnym sukcesem, a polskie media z niecierpliwością czekały na ostatni odcinek i z niecierpliwością relacjonowały każdy jego moment. Przedostatnia odsłona sezonu ponownie przyciągnęła ogromną publiczność, która z zapałem dopingowała swoich faworytów.
Po wielu tygodniach oczekiwania w końcu nadszedł ten moment – wielki finał „Dancing with the Stars”! Po raz ostatni w tym sezonie kibice zgromadzili się przed ekranami, aby podziwiać olśniewające występy taneczne najlepszych zawodników. Stawka jest wyższa niż kiedykolwiek, ponieważ w spektakularnym finale pozostali już tylko najlepsi uczestnicy.
W finale wyszło na jaw, co zrobił jeden z uczestników.
Uczestnik zrobił demolkę w „TzG”
Wielki Finał programu „Taniec z Gwiazdami” przyniósł wzruszające momenty nie tylko na parkiecie. Podczas ujęć z backstage’u kamery uchwyciły uczestników, którzy ze łzami w oczach i uśmiechem na twarzy dzielili się wspomnieniami z intensywnych treningów.
Szczególnie poruszająca była relacja Bagiego, który opowiedział o swoich zmaganiach z frustracją. Influencer jest perfekcjonistą i kiedy na próbach nie udawało mu się prawidłowo, wykonać paso doble z impetem uderzył ścianę. Potrzebował nawet wsparcia matki.
Jak paso doble nie wchodziło, kopnąłem butem w ścianę. Musiałem dzwonić po moją mamę, żeby mnie przytuliła, bo tego potrzebowałem — powiedział Bagi.
Wygląda na to, że nerwy były niepotrzebne, ponieważ układ ostatecznie wyszedł perfekcyjnie.
