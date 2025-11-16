Właśnie ruszył wielki finał „Tańca z Gwiazdami”. Jeden z gwiazdorów dopuścił się szokującego czynu. Nagle zaczął demolkę, aż potrzebna była interwencja matki. Wszystko wyszło na jaw.

Nadszedł wielki finał „Tańca z Gwiazdami”

Po niedawnym półfinale „Tańca z Gwiazdami” wielu widzów przeżyło rozczarowanie, ponieważ ulubieńcy publiczności Tomasz Karolak i Izabela Skierska, a także Katarzyna Zillmann i Janja Lesar odpadli z programu.

Głosy widzów zapewniły awans do finału Maurycemu Popielowi i Sarze Janickiej, a także Mikołajowi “Bagiemu” Bagińskiemu i Magdalenie Tarnowskiej. Dzięki decyzji jurorów do finału awansowali również Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko.

Widzowie wczoraj najmniej głosowali na Wiktorię. Możliwe, że to dlatego, że dwa razy dostała komplet punktów i mogło się wydawać, że i tak nie odpadnie. Poza tym na antenie wybrzmiało – i to wydaje mi się kluczowe – że przechodzi do historii programu jako uczestniczka, która podczas całej edycji zdobyła najwięcej „czterdziestek”. Ludziom wtedy może się wydawać, że taka osoba nie jest zagrożona i wolą oddać głos na kogoś, kto poradził sobie gorzej. Na Tomka bardzo dużo głosów przyszło po jego ostatnim, wampirzym występie – donosiło źródło Pudelka.

