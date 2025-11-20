Od kiedy widzowie zaczęli spekulować na temat romansu Kasi Zillmann i Janji Lesar każde kolejne doniesienia wzbudzają jeszcze większą ciekawość. Tym razem uwieczniono kobiety podczas prywatnych scen. Już się z tym nie kryją!

Rozstanie Kasi Zillmann i Julii Walczak

Katarzyna Zillmann i Julia Walczak podobno rozstały się już kilka tygodni temu. Partnerka wioślarki unikała jednak publicznych komentarzy na ten temat, by Zillmann mogła w spokoju uczestniczyć w „Tańcu z Gwiazdami”. Kulisy sytuacji ujawnił reporter serwisu Pomponik.

Dziewczyny nie są razem już od kilku tygodni. Tylko Kasia nie chciała o tym mówić. Duży szacunek dla byłej dziewczyny Kasi, że wstrzymała się z tym do finału. Jeśli powiedziałaby o tym w trakcie edycji, to mogłaby zaszkodzić Kasi, a powiedziała to dopiero po zakończeniu tej edycji. Więc fajnie, że tak po prostu zrobiła — wyznał Damian Glinka na TikToku.

Niedługo później Zillmann sama przyznała się do rozstania. Dodatkowo afterparty, na którym bawiła się w towarzystwie Lesar tylko ucięło spekulacje.

Wymowna reakcja Zillmann na rozstanie z partnerką

Julia Walczak pod jednym z postów, w którym opowiadała, jak poznała Katarzynę Zillmann, zamieściła znaczący komentarz — zaznaczyła, że ‘to już nieaktualne’. Do sprawy odniosła się również sama Zillmann, informując, że nie jest już zaręczona ze sportsmenką.

To nie jest takie czarno białe. […] Nigdy nie powiem nic złego o Julii. Tego nie podkręcajcie, że ja mam zamiar zrobić z niej kogoś złego, bo absolutnie nic złego o niej nie powiem w życiu. Ja noszę ten swój krzyż i swoje winy, a teraz muszę to przemielić w sobie — podsumowała w podkaście „Toplespodcast”.

Obecnie pojawia się wiele spekulacji na temat rzekomego uczucia, które miało zrodzić się na planie „Tańca z Gwiazdami”. Według internautów Katarzynę Zillmann łączy teraz romans z Janją Lesar. Najnowsze zdjęcia tylko podsycają plotki.

Nowe zdjęcia Kasi Zillmann i Janji Lesar

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar spotkały się w czwartek popołudniu na relaksującym spacerze w warszawskim parku. Wioślarka i tancerka wydawały się być głęboko pochłonięte rozmową. Nic w tym dziwnego, bowiem ostatnie dni przyniosły w sieci prawdziwą burzę po publikacji zdjęć z afterparty po finale „Tańca z Gwiazdami”, a panie z pewnością miały co omówić.

Po intensywnej dyskusji wspólne kroki skierowały do cukierni. Na deser nie mogło zabraknąć uroczych, intymnych momentów. Kasia Zillmann z czułością karmiła Janję słodkościami prosto z łyżeczki.

Myślicie, że łączy je coś więcej niż przyjaźń?

