Dramat Kasi Zillmann po porażce w „TzG”. Jej życie jest w rozsypce. Fani płaczą razem z nią

Autor Maciej Lechociński

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar były typowane na zwyciężczynie programu „Taniec z Gwiazdami”. Niestety, ale odpadły tuż przed finałem show Polsatu. Sportsmenka nie kryła się z tym, że bardzo przeżyła telewizyjną porażkę. Na początku zamieściła w sieci przejmujące nagranie, na którym opowiedziała, co ją spotkało ze strony fanów. Teraz zdobyła się na odważniejszy krok. Jej wideo w sieci sporo namieszało w głowach internautów…

Katarzyna Zillmann dopiero teraz pokazała to fanom. Poruszające wideo podbiło sieć

Katarzyna Zillmann udostępniła na Instagramie nagranie z ostatniego odcinka 'Tańca z Gwiazdami”, gdzie w parze z Janją Lesar zatańczyła walca angielskiego. Emocje podbiła również muzyka, ponieważ do wideo sportsmenka dodała piosenkę Edyty Bartosiewicz „Ostatni”, która poruszyła dogłębnie fanów. Całość podpisała jednym, ale bardzo wymownym słowem:

Pustka — napisała Katarzyna Zillmann na Instagramie. 

Katarzyna Zillmann mogła liczyć na wsparcie fanów. Lawina komentarzy zalała internet

Pod nagraniem Katarzyny Zillmann i Janji Lesar pojawiło się wiele komentarzy. Fani byli zachwyceni zmysłowym tańcem kobiet. Wspomnieli również o umiejętnościach tanecznych wioślarki, a także pochwalili jej osobowość oraz sportowy charakter:

  • Jak pięknie do was pasuje ta piosenka, ale jednocześnie teraz znowu boli 100 razy bardziej.
  • Łzy nadal płyną… Błagam was, twórzcie dalej.
  • Coś pięknego dziewczyny. Macie ogromny talent. Naprawdę — pisali internauci w komentarzach. 

Katarzyna Zillmann poruszająco o odpadnięciu z „Tańca z Gwiazdami”. Padły przejmujące słowa

Katarzyna Zillmann, gdy już ochłonęła po porażce w „Tańcu z Gwiazdami, to zabrała głos na TikToku. Wioślarka zwróciła się do fanów i podziękowała im za wsparcie. Wspomniała również o tym, że jej udział w programie zwiększył świadomość i pewność siebie osób LGBTQ+, co dla niej jest największym sukcesem:

Nic lepszego nie może mnie spotkać niż ludzie, którzy podchodzą i są szczęśliwi, gratulują i się cieszą. Wiecie, ja już wygrałam ten program bez względu na wynik. Czuję, że zrobiłam, co mogłam i dałam z siebie wszystko — podsumowała Katarzyna Zillmann w nagraniu na TikToku. 

Katarzyna Zillmann, fot. AKPA.
Katarzyna Zillmann, fot. AKPA.
Katarzyna Zillmann, fot. AKPA.
Katarzyna Zillmann, fot. AKPA.
 
katarzyna zillmanntaniec z gwiazdami
