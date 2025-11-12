Dramat Kasi Zillmann po porażce w „TzG”. Jej życie jest w rozsypce. Fani płaczą razem z nią
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar były typowane na zwyciężczynie programu „Taniec z Gwiazdami”. Niestety, ale odpadły tuż przed finałem show Polsatu. Sportsmenka nie kryła się z tym, że bardzo przeżyła telewizyjną porażkę. Na początku zamieściła w sieci przejmujące nagranie, na którym opowiedziała, co ją spotkało ze strony fanów. Teraz zdobyła się na odważniejszy krok. Jej wideo w sieci sporo namieszało w głowach internautów…
Gwiazdy na gali BohaterONy 2025. Kożuchowska, Dowbor, Pietrucha…
Katarzyna Zillmann dopiero teraz pokazała to fanom. Poruszające wideo podbiło sieć
Katarzyna Zillmann udostępniła na Instagramie nagranie z ostatniego odcinka 'Tańca z Gwiazdami”, gdzie w parze z Janją Lesar zatańczyła walca angielskiego. Emocje podbiła również muzyka, ponieważ do wideo sportsmenka dodała piosenkę Edyty Bartosiewicz „Ostatni”, która poruszyła dogłębnie fanów. Całość podpisała jednym, ale bardzo wymownym słowem:
Pustka — napisała Katarzyna Zillmann na Instagramie.
Justyna Steczkowska z szansą na eurowizyjne trofeum! Fani zachwyceni
Syn Trumpa jest gejem? Huczy o związku Barrona i tancerza. To miał dla niego zrobić
Katarzyna Zillmann mogła liczyć na wsparcie fanów. Lawina komentarzy zalała internet
Pod nagraniem Katarzyny Zillmann i Janji Lesar pojawiło się wiele komentarzy. Fani byli zachwyceni zmysłowym tańcem kobiet. Wspomnieli również o umiejętnościach tanecznych wioślarki, a także pochwalili jej osobowość oraz sportowy charakter:
- Jak pięknie do was pasuje ta piosenka, ale jednocześnie teraz znowu boli 100 razy bardziej.
- Łzy nadal płyną… Błagam was, twórzcie dalej.
- Coś pięknego dziewczyny. Macie ogromny talent. Naprawdę — pisali internauci w komentarzach.
Katarzyna Zillmann poruszająco o odpadnięciu z „Tańca z Gwiazdami”. Padły przejmujące słowa
Katarzyna Zillmann, gdy już ochłonęła po porażce w „Tańcu z Gwiazdami, to zabrała głos na TikToku. Wioślarka zwróciła się do fanów i podziękowała im za wsparcie. Wspomniała również o tym, że jej udział w programie zwiększył świadomość i pewność siebie osób LGBTQ+, co dla niej jest największym sukcesem:
Nic lepszego nie może mnie spotkać niż ludzie, którzy podchodzą i są szczęśliwi, gratulują i się cieszą. Wiecie, ja już wygrałam ten program bez względu na wynik. Czuję, że zrobiłam, co mogłam i dałam z siebie wszystko — podsumowała Katarzyna Zillmann w nagraniu na TikToku.
baba stylizowana na chłopa, zaburzona, takie sie leczy nie promuje….