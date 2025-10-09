Żona Kamila Stocha wreszcie potwierdziła medialne doniesienia. A jednak!
Po tygodniach niepewności przerwała milczenie.
Kamil Stoch poślubił Ewę Bilan 7 sierpnia 2010 roku w kościele na Bachledówce w Czerwiennem. Od tego momentu para jest wręcz nierozłączna. Skoczek narciarski zawsze może liczyć na wsparcie żony. Sportowcowi w ostatnim czasie bardzo to się przyda, ponieważ zdecydował się na zakończenie kariery sportowej. Jego żona przez kilka tygodni zwlekała z komentarzem na Instagramie. Teraz po czasie zabrała głos. Wrzuciła do sieci bardzo wymowną serię zdjęć.
Żona Kamila Stocha w końcu zdecydowała się na ten krok. Po długim czasie przerwała milczenie
Żona Kamila Stocha przerwała milczenie. Opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia z wyprawy górskiej. Piękne krajobrazy przeplatały się z niezwykłymi zdjęciami natury. Ewa Bilan-Stoch ma prawdziwy powód do dumy. Udało jej się zdobyć najwyższy szczyt Beskidów:
Na zakończenie lata. Hoverla zdobyta — podsumowała Ewa Bilan-Stoch.
Na reakcje ze strony fanów nie musiała długo czekać. Jeden z jej najwierniejszych fanów, czyli mąż — Kamil Stoch pokusił się o wymowny komentarz. Podsumował serię zdjęć emotikoną ognia i uśmiechniętej buzi. Inni z kolei zachwycali się młodzieńczą urodą Ewy Bilan-Stoch:
- No proszę jak ładnie. Ja też byłam na Howerli w lipcu z córką. Też mam zdjęcia z lustrem,
- Ewcia wyglądasz tak młodo. Nic się nie zmieniłaś od podstawówki!
- Mega przepięknie zdjęcia i najpiękniejsza i wyjątkowa Ewa na Ziemi,
- No proszę jak ładnie, ja też tam byłam na Howerli, w lipcu z córką. I też mam zdjęcia z tym lustrem — pisali internauci pod wpisem.