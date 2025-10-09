Kamil Stoch poślubił Ewę Bilan 7 sierpnia 2010 roku w kościele na Bachledówce w Czerwiennem. Od tego momentu para jest wręcz nierozłączna. Skoczek narciarski zawsze może liczyć na wsparcie żony. Sportowcowi w ostatnim czasie bardzo to się przyda, ponieważ zdecydował się na zakończenie kariery sportowej. Jego żona przez kilka tygodni zwlekała z komentarzem na Instagramie. Teraz po czasie zabrała głos. Wrzuciła do sieci bardzo wymowną serię zdjęć.

Rafał Mroczek przez 10 dni szedł do Częstochowy. Ma zaskakujące spostrzeżenie dotyczące ludzi

Żona Kamila Stocha w końcu zdecydowała się na ten krok. Po długim czasie przerwała milczenie

Żona Kamila Stocha przerwała milczenie. Opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia z wyprawy górskiej. Piękne krajobrazy przeplatały się z niezwykłymi zdjęciami natury. Ewa Bilan-Stoch ma prawdziwy powód do dumy. Udało jej się zdobyć najwyższy szczyt Beskidów:

Na zakończenie lata. Hoverla zdobyta — podsumowała Ewa Bilan-Stoch.

Oliwia Bieniuk ukończyła studia. Internauta zwrócił uwagę na ocenę z… zachowania!