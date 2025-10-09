Oliwia Bieniuk jest córką Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka. Kilka lat temu 22-letnia kobieta zdecydowała się wyprowadzić z rodzinnego Trójmiasta, żeby podbić stolicę. Wzięła udział w „Tańcu z Gwiazdami”, a później podjęła naukę w prywatnej Warszawskiej Szkole Filmowej. Teraz Olwia Bieniuk zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie z dyplomem warszawskiej uczelni. Jeden z internautów zwrócił uwagę na zaskakujący szczegół. Chodzi o jej ocenę z zachowania!

Oliwia Bieniuk ukończyła studia na prywatnej uczelni. Ocena z zachowania zaskakuje!

Oliwia Bieniuk od zawsze marzyła, żeby ukończyć studia. Młoda aktorka od najmłodszych lat podziwiała talent swojej zmarłej na raka trzustki matki — Anny Przybylskiej. Oprócz tego inspirowały ją też zagraniczne aktorki. W jednej z rozmów z Kozaczkiem wyznała, że chciałaby zrobić karierę jak Angelina Jolie:

Jezu, naprawdę jest wiele aktorek, ale taką ikoną dla mnie jest Angelina Jolie. Uwielbiam, to przede wszystkim ikona piękności i takiego jakiegoś, nie wiem, magnetyzmu i energii. Uwielbiam ją w filmie „Gia”. To świetny film i zawsze mnie ta kobieta intrygowała i będzie intrygować — podsumowała Oliwia Bieniuk.

Nic więc dziwnego, że zdecydowała się na studia w Warszawskiej Szkole Filmowej. Oliwia Bieniuk zadowolona pochwaliła się dyplomem z uczelni i w jednym komentarzu podkreśliła, że mimo prywatnej uczelni, była normalnie oceniana w czasie egzaminów:

To nie ma znaczenia czy państwowa, czy prywatna. Egzaminów za kasę nie zdasz — podkreśliła Oliwia Bieniuk.

