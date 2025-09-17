Rafał i Marcin Mroczkowie już drugi rok poszli na pielgrzymkę na Jasną Górę. Można zauważyć po relacjach na Instagramie, że czują się świetnie podczas tej przygody.

Rafał i Marcin Mroczek na pielgrzymce na Jasną Górę. Nie byli sami…

Rafał Mroczek ma za sobą pielgrzymkę do Częstochowy: Szedłem 10 dni

Rafał Mroczek podkreślał w tym roku, że dla niego pielgrzymka to nie tylko wysiłek fizyczny, ale przede wszystkim „droga serca” i czas, w którym można zostawić troski w rękach Tego, „który jest Drogą i Prawdą”. W drodze towarzyszyli mu dwaj synowie – starszy i ośmioletni młodszy.

Rafał Mroczek pojawił się na premierze filmu „Skrzat. Nowy początek”. Nasz reporter trochę podpytał o pielgrzymkę, jaką przeżył w sierpniu tego roku. Czy ludzie są chętni pomagać im podczas trasy?

To jest tak: im bliżej Warszawy, to tego jedzenia jest tyle, że nie potrzebne jest to, co masz w plecaku, a im jest dalej to jest trudniej i warto się zaopatrzyć w prowiant – przyznał.

Okazuje się, że najczęściej śpią w namiotach, a warto zauważyć, że pielgrzymka trwa 10 dni: „Mamy namioty i śpimy najczęściej w namiotach. Generalnie rozkładamy całe obozowisko u ludzi na ich posesjach, więc to jest już wcześniej ustalane. My wiemy, gdzie mamy rozłożyć”.

Cała pielgrzymka jest dobrze zorganizowana, więc mamy wcześniej informacje gdzie się kierować. Ruszamy 4, a jesteśmy na miejscu 14 – podkreślił.

Cały wywiad zobaczysz poniżej: