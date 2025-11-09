Żona Tomka Jakubiaka właśnie ogłosiła. Nie miała wyjścia po jego śmierci…

Kilka miesięcy temu media obiegła bolesna wiadomość o śmierci Tomasza Jakubiaka, uwielbianego kucharza i jurora programów kulinarnych. Teraz jego żona Anastazja postanowiła upamiętnić go w wyjątkowy i poruszający sposób. Dziś przekazała radosne wieści.

Żona Tomasza Jakubiaka ogłasza niesamowitą inicjatywę

Tomasz Jakubiak był jednym z najpopularniejszych kucharzów w Polsce, autorem książek kucharskich, osobowością telewizyjną oraz jurorem programu „MasterChef Junior”. Niestety 30 kwietnia 2025 roku media obiegła przykra informacja o śmierci 41-letniego szefa.

Tomek od miesięcy borykał się ze straszliwą odmianą nowotworu jelita cienkiego i dwunastnicy z przerzutami do kości. Kucharz dzielnie zmagał się z chorobą, a ostatnie dni spędził w Grecji na specjalnym leczeniu. Niestety choroba okazała się niepokonanym rywalem, a odejście kulinarnej ikony wstrząsnęło całą Polską.

Choć ból, pustka i żal nadal pozostają w sercu, ale żona kucharza nie zamierza bezczynnie siedzieć. Anastazja Jakubiak coraz chętniej otwiera się na temat żałoby, publikując nowe posty w social mediach. Tym razem ogłosiła jednak wspaniałą nowinę, którą podzieliła się na Instagramie. Jak się okazuje, żona kucharza otworzyła fundację charytatywną im. swojego zmarłego męża, a sama została jej prezeską.

Tomek gotował z pasji, a pomagał z głębi serca. Kiedy sam potrzebował pomocy, dostał od Was jej ogrom. Marzył, aby ta wzajemność płynęła dalej, a pieniądze, które pozostały po zbiórkach pomogły kolejnym osobom w potrzebie. Dlatego dzisiaj mogę, już oficjalnie, powiedzieć, że Fundacja w Kosmosie im. Tomka Jakubiaka rozpoczyna swoją działalność – zaczęła.

Anastazja wyznała również, że część środków, które były zbierane na leczenie Tomka, już została przekazana potrzebującym organizacjom. Ta fundacja jednak nie tylko będzie wspomagać chorych czy potrzebujących, ale również będzie opierać się na pozytywnej energii i edukacji kulinarnej, z czym sam związany był Tomek.