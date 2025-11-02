30 kwietnia media obiegła przykra informacja o śmierci Tomasza Jakubiaka. Choć walczył do ostatnich sił, niestety przegrał trudną walkę z nowotworem. Teraz żona kucharza opublikowała poruszający post, w którym ujawnia, że ich synek bardzo tęskni za tatą. Anastazja Jakubiak zdradziła, również jak radzą sobie z bolesną stratą.

Tomasz Jakubiak był jednym z najpopularniejszych kucharzów w Polsce, autorem książek kucharskich, osobowością telewizyjną oraz jurorem programu „MasterChef Junior”.

Tomasz Jakubiak od miesięcy walczył ze straszliwą odmianą nowotworu jelita cienkiego i dwunastnicy z przerzutami do kości. Kucharz dzielnie zmagał się z chorobą, co regularnie relacjonował na swoich social mediach. Swoje ostatnie dni spędził w Grecji na specjalnym leczeniu.

Niestety choroba okazała się niepokonanym rywalem i zmarł 30 kwietnia 2025 roku. 13 maja w Kościele pw. św. Ignacego w Warszawie odbyła się ceremonia pogrzebowa Tomasza Jakubiaka. Po nabożeństwie ciało zmarłego zostało odprowadzone na Cmentarz Komunalny Północny w Warszawie. Odejście kulinarnej ikony wstrząsnęło całą Polską i do dziś pozostawia wielki ból i żal w sercach.

Teraz żona kucharza dodała poruszający post, w którym wyznała, że nie tylko ona, ale również ich 5-letni synek Tomuś boryka się z tęsknotą. Anastazja zdradziła, w jaki sposób maluch radzi sobie ze stratą taty.

Dzisiaj Tomuś bardzo tęskni za tatą. Niedawno odkryłam, że jedynym ze sposobów radzenia sobie z tęsknotą jest malowanie. Tomuś bawi się, maluje i przekłada na płótno emocje, które mu towarzyszą. Tak się komunikuje. Co w przypadku 5-latka mierzącego się ze stratą ukochanego taty, nie jest łatwe. Malowanie to dla nas jeden ze sposobów na wspominanie i regulację emocji – wyznała Anastazja Jakubiak.

Poza wpisem o tęsknocie synka żona kucharza opublikowała również na Instastories wzruszające zdjęcie uśmiechniętego Tomka Jakubiaka z restauracji z podpisem: