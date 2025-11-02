Tomasz Jakubiak był jednym z najbardziej lubianych kucharzy i osobowości telewizyjnych w Polsce. Serca widzów podbił nie tylko talentem kulinarnym, ale też serdecznością i poczuciem humoru. Niestety, jego życie niespodziewanie przerwała walka z rzadkim, agresywnym nowotworem.

Rozpaczliwe pożegnanie żony Tomka Jakubiaka: „Tak jak prosiłeś, powiedziałam Bąblowi, że tata jest w niebie”

Pierwsze objawy choroby były mylące, ponieważ Tomasz Jakubiak trafił na SOR z silnym bólem brzucha, ale lekarze uznali, że to jedynie reakcja na leki. Dopiero po kilku tygodniach przyszła druzgocąca diagnoza, która na zawsze odmieniła życie jego i jego rodziny.

Powiedzieli, że nic mi nie jest. Potem bóle przerzuciły się na kręgosłup – wspominał w Dzień Dobry TVN.

Tomasz i Anastazja poznali się kilka lat wcześniej. W 2022 roku wzięli ślub, a niedługo później zostali rodzicami. Ich wspólne życie zapowiadało się szczęśliwie, ale radość szybko przyćmiła choroba. Po śmierci męża Anastazja po raz pierwszy zabrała głos w telewizji. W rozmowie z Ewą Drzyzgą opowiedziała o sile i spokoju, które towarzyszyły Tomkowi do końca jego dni.

On całe życie pomagał ludziom. I nawet kiedy sam był chory, dawał innym nadzieję. Pisali do nas ludzie, że dzięki niemu mają siłę walczyć dalej. To było dla niego bardzo ważne – wyznała.

Żona Tomka Jakubiaka zabrała głos: „To moja, jak dotychczas, najcięższa próba”

W trudnych chwilach wdowę wspiera Dorota Szelągowska, która znała Jakubiaka od lat. W rozmowie z Jastrząb Post opowiedziała o ich relacji i o tym, jak bardzo brak jej Tomka.

Tomek był zawsze, gdy ktoś go potrzebował. Był uparty, ale miał ogromne serce. Jestem z niego strasznie dumna – przyznała.

Na grobie Tomasza Jakubiaka znaleziono coś, co ściska za serce. To niezwykły gest!

Choć strata ukochanego męża była ogromnym ciosem, Anastazja Jakubiak nie zamknęła się w bólu. Bliscy zdradzają, że wdowa planuje wykorzystać swoje doświadczenia, by pomóc innym osobom zmagającym się z chorobą i żałobą.