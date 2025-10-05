Anna Przybylska zmarła 5 października 2014 roku, po trudnej walce z rakiem trzustki. Mimo że podjęto różnorodne próby leczenia, także za granicą, choroba okazała się zbyt silna. W ostatnich miesiącach życia aktorka zaznała cierpienia, ale jak podają relacje bliskich, starała się zachować pogodę ducha, żyć normalnie, kiedy tylko to było możliwe.

11. rocznica śmierci Anny Przybylskiej

Była otoczona troską bliskich, partnera, rodziny i przyjaciół. W komunikatach prasowych podkreśla się, że Anna do końca pozostawała człowiekiem autentycznym, nie udawała, nie wygaszała emocji i starała się podtrzymywać kontakty z bliskimi nawet w najtrudniejszych chwilach.

W 11. rocznicę śmierci Anny Przybylskiej jej córka, Oliwia Bieniuk, postanowiła uczcić mamę w wyjątkowy sposób. Opublikowała na Instagramie archiwalne zdjęcie, na którym widoczne są ona i mama, opatrzone jedynie czarnym sercem jako wyraz żalu i pamięci.

W mediach komentowano, że choć minęło już wiele lat, dla Oliwii i jej rodzeństwa dzień 5 października nadal niesie ogromne emocje. Dziewczyna wielokrotnie w wywiadach wspominała, jak bardzo brakuje jej codziennych rozmów z mamą, wspólnego czasu, zwykłych chwil uśmiechu i bliskości.

Pisząc o Ani, Oliwia często podkreśla, że stara się pielęgnować najlepsze wspomnienia, o radości, spontaniczności, bliskości. Wspominała kiedyś, że gdyby miała dziś okazję, powiedziałaby mamie, jak bardzo ją kocha i jak wiele jej zawdzięcza.