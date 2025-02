Szymon Bieniuk syn Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka, to tegoroczny maturzysta. 19-latek w ten weekend bawił się na studniówce i podzielił się na swoim Instagramie kilkoma ujęciami. Podobny do rodziców?

Szymon Bieniuk na studniówce

Jarosław Bieniuk przez wiele lat był związany z Anną Przybylską. Niestety po ciężkich zmaganiach z chorobą aktorka zmarła w październiku 2014 r. Para doczekała się jednak trójki dzieci: Oliwii, Szymona i Jana.

Najstarsza córka Oliwia postanowiła pójść w ślady mamy i dziś jest studentką aktorstwa w Warszawskiej Szkole Filmowej. 22- latka przygotowując się do pracy w show-biznesie, nie stroni od blasku fleszy czy czerwonych dywanów. Jakiś czas temu wzięła nawet udział w tanecznym show „Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami”, co zapewniło jej jeszcze większą popularność. Często jest też obecna na branżowych eventach czy premierach, a oprócz tego aktywnie działa w social mediach. Na swoim Instagramie zebrała już ponad 300 tys. obserwatorów. Wielu z internautów twierdzi, że odziedziczyła po mamie nie tylko urodę, ale także energię i usposobienie.

Inaczej jest w przypadku młodszego syna Szymona, który raczej od zawsze unikał medialnego rozgłosu. Od czasu do czasu zdarzy mu się coś opublikować w mediach, a jego Instagram śledzi ponad 15 tys. osób. Tym razem 19-latek uraczył internautów kilkoma kadrami ze swojej studniówki. Chłopak w tym przypadku zdecydował się na klasykę. Czarny smoking, biała koszula, krawat i lakierki. Nie da się ukryć, że wyglądał niezwykle elegancko i szykownie. Jego partnerka natomiast postawiła na satynową „slip dress” w odcieniu ciemnoszarym. Mimo prostego kroju połyskujący materiał zrobił swoje, a całość uzupełniły srebrne buty i torebka.