Jarosław Bieniuk kilka lat po śmierci Anny Przybylskiej na chwile związał się z Martyną Gliwińską, projektantką wnętrz. Para doczekała się syna Kazimierza, ale rozstali się zanim chłopczyk przyszedł na świat. Wówczas kobieta wyznała w rozmowie z tabloidem:

„Tak, to prawda. Jestem w ciąży z Jarkiem Bieniukiem. Nie znaczy jednak, że wspólnie będziemy rodzicami, ponieważ Jarek uznał to za problem”– cytuje Gliwińską Na żywo. Na szczęście para się dogadała, na co dzień chłopczyk mieszka z mamą, ale regularnie widzi się z tatą i swoim rodzeństwem: Oliwią, Szymonem i Jasiem.

Ostatnio Jarosław Bieniuk i Marta Gliwińska świętowali wspólnie 5 urodziny Kazia. Mimo że para nie żyje ze sobą na co dzień, to potrafili zachować niesnaski na boku i razem świętować urodziny syna.

Marta Gliwińska pochwaliła się uroczymi kadrami z urodzin, na których znalazł się także Jarosław Bieniuk. Pod postem napisała, na jakiego chłopczyka wyrósł Kaziu: