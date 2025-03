Pierwsza Dama rzadko zabiera głos, ale za kulisami ma trzymać wszystko twardą ręką. Jak wygląda prywatne oblicze Agaty Kornhauser-Dudy?

Agata Duda pojawiła się publicznie u boku męża. Wróciła do starej fryzury

W Pałacu Prezydenckim boją się Agaty Dudy?„Krótko trzyma Andrzeja”

Agata Kornhauser-Duda to jedna z najbardziej tajemniczych postaci polskiej polityki. Chociaż oficjalnie pełni rolę Pierwszej Damy, unika wystąpień publicznych i nie udziela wywiadów, co tylko podsyca plotki na jej temat. Teraz na jaw wychodzą kulisy jej charakteru i wpływu na prezydenckie otoczenie – a niektóre z tych doniesień są co najmniej zaskakujące.

Jak wynika z doniesień osób z otoczenia pary prezydenckiej, Agata Kornhauser-Duda to postać, której się nie lekceważy. Wręcz przeciwnie – wielu ma ją uważać za „postrach Pałacu Prezydenckiego”.

Para prezydencka u Króla w Hiszpanii. Agata Duda w beżowej kreacji (ZDJĘCIA)

Ludzie się jej boją. Wiadomo, że nikt jej nie podskoczy – zdradził jeden ze współpracowników Andrzeja Dudy.

Niektórzy opisują ją jako osobę wyniosłą, konkretną i twardą w swoich przekonaniach. „Harda babka” – tak określił ją jeden z rozmówców. Inne źródło dodało, że „jeśli coś sobie wymyśli, nie ma opcji, żeby to zmienić” – to reszta musi się dostosować, a nie ona.

Nie od dziś mówi się, że Agata Duda ma ogromny wpływ na swojego męża – i wygląda na to, że rzeczywiście może być to prawda. Jeden z prezydenckich współpracowników przyznał wprost:

,,Lepiej było najpierw coś ustalić z Agatą, a dopiero potem z Andrzejem.”

To ona ma być osobą, która nadaje ton i pilnuje, by nikt nie próbował przejąć nad nią kontroli. Nie tylko w kwestiach rodzinnych, ale również politycznych.

Andrzej Duda ujawnił swój majątek! Nieco uszczuplał

Wśród nowych rewelacji pojawiła się także informacja, że Pierwsza Dama ma bardzo źle znosić polityczne ataki na swojego męża i… nie jest fanką Jarosława Kaczyńskiego.

Wściekało ją, że Andrzej jest źle traktowany przez swoją partię. Nigdy nie była fanką prezesa – zdradził jeden z prezydenckich ministrów.

Zaskoczeni? Może jednak to nie Andrzej Duda, a jego żona jest prawdziwą siłą w Pałacu Prezydenckim?