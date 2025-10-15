Agnieszka Hyży po latach milczenia postanowiła odnieść się do pytań o przeszłość swojego męża. W szczerej odpowiedzi fance zdradziła, jakie emocje wciąż w niej buzują, gdy słyszy te same pytania. Jej słowa zaskakują!

Agnieszka Hyży, znana prezenterka Polsatu, po raz pierwszy tak otwarcie mówi o tym, jak czuje się, gdy wciąż zadaje się jej pytania o poprzednie życie jej męża, Grzegorza Hyżego. Choć od lat są małżeństwem i stworzyli własną, patchworkową rodzinę, wciąż muszą mierzyć się z pytaniami o przeszłość.

Hyży przyznaje, że kiedyś w jej sercu gościł bunt i złość, gdy poruszano ten temat. Dziś jednak podchodzi do tego z większym dystansem, choć nie ukrywa, że tematy te „nigdy nie były i nie będą jej”. W odpowiedzi na pytanie fanki na Instagramie wyznała:

Gdybym ulegała emocjom, to pewnie powiedziałabym coś bardzo niecenzuralnego na p albo s.

,,Nasze życie to zupełnie inna historia budowana od lat z ogromem wspólnych doświadczeń, i tych pięknych, i tych najtrudniejszych” – podkreśla prezenterka. Para, która w tym roku postanowiła odnowić przysięgę małżeńską po 10 latach związku, zdaje się być bardziej zgrana niż kiedykolwiek.

Zaznacza, że woli skupiać się na teraźniejszości i przyszłości niż wracać do przeszłości.

,,Ja mogę odpowiadać tylko za siebie i tego się trzymam. Robię swoje” – dodaje z charakterystycznym dla siebie spokojem.

Warto przypomnieć, że zanim Grzegorz Hyży związał się z Agnieszką, przeżył burzliwe małżeństwo z Mają Hyży. Para poznała się w programie „X Factor”, wzięła ślub w 2011 roku i doczekała się synów-bliźniaków. Jednak ich związek zakończył się rozwodem w 2013 roku, a po rozstaniu przez lata toczyli między sobą publiczny konflikt i batalie sądowe o opiekę nad dziećmi. Dopiero pod koniec 2024 roku Maja publicznie przeprosiła byłego męża, co położyło kres ich medialnej wojnie.