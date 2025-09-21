Agnieszka i Grzegorz Hyży powiedzieli ponownie „TAK” po 10 latach! Była piękna biała suknia
"10 lat później, z dziećmi obok, rodzicami" - zaczęła prezenterka Polsatu
Agnieszka Hyży jest dziennikarką, prezenterką i prowadzącą programy telewizyjne. Od lat związana jest z telewizją Polsat, gdzie prowadziła m.in. programy rozrywkowe i wydarzenia specjalne, w tym gale i koncerty. Natomiast Grzegorz Hyży, to popularny piosenkarz i autor tekstów, który zdobył rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie talent show. Jego utwory szybko trafiły na listy przebojów, a charakterystyczny głos i emocjonalne teksty sprawiły, że zyskał status jednego z najciekawszych wokalistów.
Agnieszka Hyży i Grzegorz Hyży odnowili przysięgę
Para wzięła ślub w 2015 roku. Dziś, po 10 latach od tamtego momentu, postanowili odnowić przysięgę małżeńską, co sami określili jako „Mr & Mrs Hyży vol. 2”. Wspólnie wychowują dzieci z poprzednich małżeństw, przy tym tworząc patchworkową rodzinę.
Agnieszka Hyży i Grzegorz Hyży świętują dekadę małżeństwa w najbardziej romantyczny sposób. Para odnowiła przysięgę po dekadzie małżeństwa. Zamiast wielkiego show postawili na rodzinny klimat. Goście zrezygnowali z telefonów, a para podziękowała w poście na Instagramie za dyskrecję i poświęcenie się.
Dziękujemy Wam za dyskrecję, uważność i bycie tu i teraz. Za odłożenie telefonów i wylogowanie się z wirtualnego świata – zaznaczyli na Instagramie.
Para postawiła na biel. Grzegorz zaprezentował się w klasycznym smokingu z muchą, natomiast Agnieszka była ubrana w minimalistyczną, dopasowaną do jej figury suknie, która robi ogromne wrażenie.
Dziękujemy za smaki, które zachwycały z każdym kolejnym kęsem, za przemówienia, przy których raz płakaliśmy ze wzruszenia, a raz pękaliśmy ze śmiechu. Za wyjątkowe prezenty i morze kwiatów. Za tańce, żarty, szaleństwo w kasynie i zabawę do białego rana. To wszystko stworzyło atmosferę nie do opisania.
Cała przestrzeń została zamieniona w elegancką, nastrojową salę. Czarne obrusy, długie stoły i rzędy białych kwiatów stworzyły luksusowy, ale nowoczesny klimat. Transparentne krzesła dodały lekkości, a personalizowane winietki z inicjałami „A & G” sprawiły, że każdy szczegół był spójny i przemyślany.
W komentarzach fani piszą, że to „miłość na nowo” i trudno się z nimi nie zgodzić. Odnowienie przysięgi, to coś więcej niż symbol, to deklaracja, że codzienność z dziećmi to cała wspólna historia. U Państwa Hyżych zdecydowanie to widać w każdym calu.
This article beautifully captures the romantic and thoughtful renewal of Agnieszka and Grzegorz Hyżys marriage. The detailed description of their intimate celebration and focus on family makes it heartwarming. A true testament to love and commitment!