Agnieszka Hyży jest dziennikarką, prezenterką i prowadzącą programy telewizyjne. Od lat związana jest z telewizją Polsat, gdzie prowadziła m.in. programy rozrywkowe i wydarzenia specjalne, w tym gale i koncerty. Natomiast Grzegorz Hyży, to popularny piosenkarz i autor tekstów, który zdobył rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie talent show. Jego utwory szybko trafiły na listy przebojów, a charakterystyczny głos i emocjonalne teksty sprawiły, że zyskał status jednego z najciekawszych wokalistów.

Agnieszka i Grzegorz Hyży celebrują 10. rocznicę ślubu! Małżeństwo wybrało bajkową scenerię (FOTO)

Agnieszka Hyży i Grzegorz Hyży odnowili przysięgę

Para wzięła ślub w 2015 roku. Dziś, po 10 latach od tamtego momentu, postanowili odnowić przysięgę małżeńską, co sami określili jako „Mr & Mrs Hyży vol. 2”. Wspólnie wychowują dzieci z poprzednich małżeństw, przy tym tworząc patchworkową rodzinę.

Agnieszka Hyży i Grzegorz Hyży świętują dekadę małżeństwa w najbardziej romantyczny sposób. Para odnowiła przysięgę po dekadzie małżeństwa. Zamiast wielkiego show postawili na rodzinny klimat. Goście zrezygnowali z telefonów, a para podziękowała w poście na Instagramie za dyskrecję i poświęcenie się.

Dziękujemy Wam za dyskrecję, uważność i bycie tu i teraz. Za odłożenie telefonów i wylogowanie się z wirtualnego świata – zaznaczyli na Instagramie.

Para postawiła na biel. Grzegorz zaprezentował się w klasycznym smokingu z muchą, natomiast Agnieszka była ubrana w minimalistyczną, dopasowaną do jej figury suknie, która robi ogromne wrażenie.

Dziękujemy za smaki, które zachwycały z każdym kolejnym kęsem, za przemówienia, przy których raz płakaliśmy ze wzruszenia, a raz pękaliśmy ze śmiechu. Za wyjątkowe prezenty i morze kwiatów. Za tańce, żarty, szaleństwo w kasynie i zabawę do białego rana. To wszystko stworzyło atmosferę nie do opisania.

Cała przestrzeń została zamieniona w elegancką, nastrojową salę. Czarne obrusy, długie stoły i rzędy białych kwiatów stworzyły luksusowy, ale nowoczesny klimat. Transparentne krzesła dodały lekkości, a personalizowane winietki z inicjałami „A & G” sprawiły, że każdy szczegół był spójny i przemyślany.

W komentarzach fani piszą, że to „miłość na nowo” i trudno się z nimi nie zgodzić. Odnowienie przysięgi, to coś więcej niż symbol, to deklaracja, że codzienność z dziećmi to cała wspólna historia. U Państwa Hyżych zdecydowanie to widać w każdym calu.