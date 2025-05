Po finale „Tańca z Gwiazdami” emocje wciąż nie opadły. W sieci wrze, a konflikt między Agnieszką Kaczorowską a Marią Jeleniewską zdominował dyskusje w okół programu. Teraz głos zabrała znana prezenterka Polsatu, która dosadnie podsumowała medialną dramę.

Gwiazda Polsatu komentuje dramę Kaczorowskiej i Jeleniewskiej po ,,TzG”. Te słowa mówią wszystko

Agnieszka Hyży, choć nie była zaangażowana w tegoroczną edycję „TzG”, doskonale wiedziała, co się dzieje na parkiecie i… poza nim. W rozmowie z Jastrząb Post odniosła się do finału i panujących po nim nastrojów. – „Cała trójka to był bardzo godny finał. Gdybym miała oddać głos, to musiałabym go jakoś podzielić” – podkreśliła, komentując występy Marii Jeleniewskiej, Adrianny Borek i Agnieszki Kaczorowskiej.

Prezenterka przyznała, że trzymała kciuki za Adę Borek, ale nie szczędziła ciepłych słów Kaczorowskiej i Gurłaczowi. Jej zdaniem „podnieśli poprzeczkę tak wysoko, że trudno będzie komukolwiek doskoczyć”.

Choć Hyży chwaliła wszystkich finalistów, nie mogła pominąć internetowego zamieszania, jakie wybuchło po ogłoszeniu wyników. W końcu Kaczorowska udostępniła wiadomość od fana z sugestią, że „wygrał TikTok, nie taniec”, co odebrano jako złośliwość wobec Jeleniewskiej. Tancerka szybko usunęła stories, ale mleko się rozlało.

Prezenterka postanowiła zachować dystans i skomentowała to w swoim stylu:

Nie obserwowałam, ja też nie lubię się w tego typu sytuacje włączać, bo – mówiąc kolokwialnie – nie mój cyrk, nie moje małpy – powiedziała szczerze.

Na koniec dodała, że każdą porażkę – nawet najbardziej bolesną – „trzeba unieść z pokorą i honorem”. Jej zdaniem Maria Jeleniewska w pełni zasłużyła na wygraną, a freestyle w jej wykonaniu był jednym z najmocniejszych akcentów sezonu.