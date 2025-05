Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz byli jednymi z największych faworytów tej edycji „Tańca z gwiazdami”. Gdy ostatecznie wygrali ich rywale – Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke – w sieci zawrzało. Sama Kaczorowska postanowiła opublikować kontrowersyjne reakcje fanów, które po kilku godzinach… zniknęły z jej profilu.

Dzień po finale ,,Tańca z Gwiazdami” Agnieszka Kaczorowska opublikowała na Instagramie serię relacji z wiadomościami od widzów, w których pojawiały się krytyczne komentarze pod adresem wygranej pary. Internauci pisali wprost: „Wygrał TikTok”, „To wy powinniście zdobyć Kryształową Kulę”, „Prawdziwa sztuka przegrała z zasięgami”. Choć Kaczorowska nie dodała własnego komentarza, sam dobór udostępnionych opinii był dla wielu wymowny.

W komentarzach na TikToku i Instagramie nie brakowało głosów, że taneczny poziom Kaczorowskiej i Gurłacza był wyraźnie wyższy niż ich rywali. Pojawiły się nawet zarzuty, że głosowanie widzów wypaczyło wynik:

„Wszystko fajnie, ale ten finał to była farsa”, „Sztuka przegrała z popularnością. Smutne” – pisali rozczarowani fani.

Zaskoczeniem dla wielu było jednak to, że relacje zniknęły z profilu Agnieszki zaledwie kilka godzin po ich publikacji. Niektórzy spekulują, że była to świadoma decyzja – być może podyktowana chęcią uniknięcia medialnego echa. Inni sugerują, że to fani zbyt mocno nadinterpretowali intencje tancerki.

Choć stories zniknęły, Kaczorowska zamieściła na swoim profilu krótkie podziękowanie:

Kochani, dziękuję za tysiące pięknych wiadomości. Czytam, wzruszam się. Jak dojdę do siebie i odpocznę, to wrócę do was. Kocham was! Dziękuję za wszystko – napisała.

Mimo wyciszenia ze strony tancerki, dyskusja w sieci trwa. Wiele osób wciąż komentuje, że to właśnie Agnieszka i Filip „wygrali serca widzów”, a nie program. Czy wrócą jeszcze do tej sprawy?

Co wy myślicie o takiej reakcji tancerki? Poniżej sprawdźcie usunięte stories!