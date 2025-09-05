O prezydencie Karolu Nawrockim i jego żonie huczy w mediach od momentu zaprzysiężenia. Kroki nowej pary prezydenckiej są teraz bacznie śledzone, nie tylko przez media, ale także obywateli kraju. Jedni są zachwyceni postępowaniem nowej głowy państwa, inni zaś są nieco bardziej sceptycznie nastawieni. A jakie zdanie na ten temat ma Agnieszka Woźniak-Starak?

Agnieszka Woźniak-Starak o działaniach i wygranej prezydenta Karola Nawrockiego oraz pierwszej damie

Agnieszka Woźniak-Starak to jedna z najpopularniejszych, polskich dziennikarek i prezenterek. Znana jest z kultowych formatów telewizyjnych takich jak m.in.: „Dzień Dobry TVN”, „Mam Talent”, „Kawa czy herbata?” oraz „Pytanie na śniadanie”.

Teraz w rozmowie z naszą redakcją dziennikarka oceniła działania nowej głowy państwa. Agnieszka przyznaje wprost, że Nawrocki nie był jej faworytem w wyborach, jednak faktycznie robi to, co zapowiadał.

Wiele ruchów rozumiem, chociaż nie będę mówiła, że Karol Nawrocki był moim kandydatem na prezydenta, ale żyjemy w państwie demokratycznym (…). Ja stoję bardziej w roli obserwatora i myślę, że robi to co zapowiadał. Zapowiadało się, że będzie dużo wet i akurat wiele z nich rozumiem i zdziwiłabym się gdyby pewnych ustaw nie zawetował, bo byłoby to raczej niezgodne z jego programem wyborczym – powiedziała nam Woźniak-Starak.

Dziennikarka twierdzi, że z czasem oduczyła się przejmować polityką i już teraz nie pokłada w tym temacie tylu emocji. Wyznaje również, że choć nie kibicowała Nawrockiemu, to spodziewała się jego wygranej, ponieważ jego konkurent – Rafał Trzaskowski też w jej ocenie nie był najlepszy.

Myślę, że robi wszystko, żeby PiS wygrało następne wybory i takie jest też jego zadanie na fotelu prezydenta. Po to przez prezesa Kaczyńskiego został wyznaczony, bardzo skutecznie zresztą, więc przyglądam się temu z dużym zainteresowaniem (…). Ja też nie dziwiłam się tej wygranej. Nie byłam w tym gronie ludzi zaskoczonych, bo to tak wyglądało, że tak się to potoczy. Myślę, że Rafał Trzaskowski nie był jakimś wybitnym kandydatem – wyznała dziennikarka.

Na koniec telewizyjna gwiazda zdobyła się również na kilka słów w temacie pierwszej damy. Agnieszka Woźniak-Starak ma tylko nadzieję, że Marta Nawrocka będzie bardziej aktywna i widoczna publicznie.