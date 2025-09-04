Od kilku dni w mediach aż huczy o wizycie Karola Nawrockiego u Donalda Trumpa. Pierwsza dama nie towarzyszyła mężowi w podróży do Białego Domu, ale wraz z córką nagle opuściły Warszawę i dołączyły do prezydenta, udając się w wojskowej asyście do wyjątkowego miejsca.

Donald Trump wybuchł po pytaniu polskiego dziennikarza: „Powinieneś znaleźć sobie inną robotę!” (WIDEO)

Marta Nawrocka i córka Kasia wyjechały do Rzymu na ważne spotkania

Karol Nawrocki wczoraj (3 września) spotkał się z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Głównym celem wizyty były rozmowy dotyczące m.in. kwestii bezpieczeństwa narodowego czy wojny w Ukrainie. Prezydent po zakończeniu wizyty w Stanach Zjednoczonych ma udać się dziś prosto do Watykanu, gdzie przewiduje udział w uroczystościach religijnych oraz spotkania z przedstawicielami władz Włoch i Watykanu.

Tak wyglądał pierwszy dzień szkoły córki prezydenta. Mała Kasia miała niezłą obstawę… (FOTO)

W międzyczasie jego żona zabrała córkę ze szkoły i razem w obstawie wojska wsiadły do wojskowej maszyny, aby do niego dołączyć. Nagranie, w którym załoga wita panie, obiegło już sieć. Marta Nawrocka jak zwykle zadała szyku w eleganckim garniturze, a mała Kasia miała czarną sukienkę.

Prezydent Polski już dziś ma złożyć kwiaty na grobie św. Jana Pawła II w bazylice św. Piotra, a później ma spotkać się z premier Włoch Giorgią Meloni. Na piątek zaplanowana jest natomiast jego audiencja u papieża Leona XIV oraz spotkanie z kardynałem Pietro Parolinem, sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej.

Pierwsza Dama zaliczyła wpadkę na rozpoczęciu roku szkolnego. Ekspertka nie miała litości

Warto dodać, że życie pary prezydenckiej od momentu zaprzysiężenia bardzo się zmieniło, a takie podróże są teraz na porządku dziennym. Warto dodać, że najmłodsza pociecha pary prezydenckiej kilka dni temu zaczęła przygodę w szkole, a takie wyjazdy mogą wpłynąć na jej rytm edukacji.