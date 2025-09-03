Karol Nawrocki odbywa swoją pierwszą wizytę zagraniczną w roli prezydenta. Jego kierunkiem stały się Stany Zjednoczone, a kluczowym punktem podróży spotkanie Donaldem Trumpem. Już samo powitanie obu polityków wzbudziło spore zainteresowanie komentatorów, ponieważ pełne było gestów, które trudno uznać za przypadkowe.

Donald Trump zaskoczył gestem wobec polskiego prezydenta

Jak zauważa ekspert od mowy ciała w rozmowie z redakcją Onet, pierwsze chwile spotkania sugerowały wyjątkowo ciepłą atmosferę. Szczególnie istotne było subtelne objęcie ramienia przez Donalda Trumpa gest, który w jego przypadku pojawia się niezwykle rzadko i jest sygnałem autentycznej sympatii wobec rozmówcy.

Im wyżej obejmuje, im silniej klepie, tym mocniej sygnalizuje, że szanuje i lubi swojego rozmówcę – tłumaczył Maurycy Seweryn.

Początkowo amerykański polityk prezentował swoje charakterystyczne, mocno pokazowe zachowania, jednak z każdą chwilą jego postawa stawała się bardziej otwarta. To sygnał, że spotkanie nabrało osobistego, przyjaznego tonu.

Wraz z upływem kolejnych sekund można było dostrzec u Donalda Trumpa oznaki szczerej, nieudawanej sympatii. Zaczął delikatnie się uśmiechać, a później objął polskiego prezydenta prawą ręką za lewe ramię. To zachowanie, które u niego zdarza się rzadko i pojawia się tylko wtedy, kiedy naprawdę kogoś lubi – opisuje specjalista od mowy ciała.

Również Karol Nawrocki odegrał istotną rolę w budowaniu atmosfery. Świadomie przyjął postawę pozwalającą uniknąć wrażenia wyższości. Według eksperta było to trafne zachowanie wobec polityka, który wyjątkowo ceni oznaki szacunku i równości w relacjach.

Karol Nawrocki świadomie stanął szerzej niż zwykle, obniżając tym samym swoją sylwetkę i patrząc na Donalda Trumpa z pozycji bardziej partnerskiej. Dzięki temu uniknął efektu „patrzenia z góry”, co jest szczególnie istotne w przypadku polityka, który jak Donald Trump, bardzo ceni podporządkowanie – wyjaśnił ekspert.

Najbardziej wyrazistym momentem powitania okazał się uśmiech polskiego prezydenta. Specjalista podkreślił, że nie był to zwykły, polityczny grymas, lecz pełny, szczery uśmiech.