Agnieszka zyskała szeroką popularność za sprawą udziału w 10. edycji programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”. Początkowo wszyscy myśleli, że ich miłosna relacja przetrwa próbę czasu. Para była ze sobą do końca programu. Niestety, ale ich związek szybko się rozpadł po reality show. Agnieszka Kempista po rozstaniu przeszłą spektakularną metamorfozę i schudła kilkanaście kilogramów. Teraz ciężko ją poznać. Wygląda w nowej odsłonie fenomenalnie!

Agnieszka ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” mimo że nie znalazła miłości w programie, to odnalazła drogę do samej siebie. Nie skorzystała z pomocy specjalistów, ale dzięki samozaparciu schudła aż 15 kilogramów i skupiła się również na budowie silnej oraz mocnej sylwetki. Dziś kobieta prezentuje się doskonale i zachwyca wszystkich ambicją:

Przez ostatnie kilka miesięcy schudłam 15 kilogramów, stosując zasadę MŻ — mniej żreć. Nie miałam żadnego planu, dietetyka, rozpisanych ćwiczeń ani osoby, która była i mnie prowadziła — podsumowała Agnieszka Kempista na Instagramie.

