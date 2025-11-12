Finał „Tańca z Gwiazdami” już za rogiem, a po emocjonujących i pracowitych tygodniach wreszcie dowiemy się, do kogo trafi kryształowa kula. Zgodnie z tradycją, w finale programu występują wszystkie pary z bieżącej edycji. Czy po hucznym odejściu Agi Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza para także pojawi się na parkiecie?

Kaczorowska i Rogacewicz odpadli z „TzG”

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz tworzyli jedną z par 17. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Warto dodać, że tancerka i aktor nie tylko tworzyli taneczny duet, ale i życiowy, a ich potwierdzenie miłości ujrzało światło dzienne w pierwszym odcinku programu.

Niestety Agnieszka i Marcin już w 7. odcinku musieli niespodziewanie pożegnać się z programem, co wywołało ogromne zaskoczenie wśród widzów i internautów. Podczas zakończenia programu tancerka wygłosiła przemówienie, gdzie nie tylko wyraziła swoje zaskoczenie werdyktem i żal, ale również wyznała, że Marcin tańczył lepiej niż niejeden tu uczestnik, co spotkało się z mieszanym odbiorem.

Obrazili się na Polsat

Warto wspomnieć, że niedługo później wielkie poruszenie w mediach wywołała nagła decyzja pary. Aga i Marcin zaraz po odpadnięciu mieli pojawić się w programie „Kabaret K2. Jedziemy po bandzie”, jednak w ostatniej chwili odwołali swoją obecność. Kabareciarze mimo to, postanowili zrealizować przygotowany program i zrobili z nich parodię, która wywołała prawdziwą burzę w sieci. Wielu spekulowało wówczas, że para obraziła się na Polsat po niespodziewanym werdykcie w „TzG”, dlatego nie zagościli w programie.

Kaczorowska i Rogacewicz wystąpią w finale „Tańca z Gwiazdami”?

Już w najbliższą niedzielę (16 listopada) przed nami finał „Tańca z Gwiazdami”, w którym o zwycięstwo powalczą: Maurycy Popiel i Sara Janicka, Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska oraz Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko. W każdym finale zgodnie z tradycją na parkiecie nie tylko występują finaliści, ale również powracają wszyscy uczestnicy z danej edycji.

Przez chwile pojawiły się wątpliwości, czy po hucznym odejściu z programu Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz znowu zaprezentują się na parkiecie. Teraz w sieci pojawiły się jednak zdjęcia z prób, co oznacza, że tę dwójkę znów będziemy mogli podziwiać w akcji. Co ciekawe, zatańczy nawet Ewa Minge i Maja Bohosiewicz, które uległy poważnym kontuzjom podczas udziału w programie.