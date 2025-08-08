Akop Szostak pakuje walizki! Zaskakująca decyzja z narzeczoną

W życiu Akopa Szostaka dzieje się naprawdę dużo. Kilka miesięcy temu rozwiódł się z Sylwią Szostak, szybko odnalazł nową miłość, a w lipcu 2026 roku planuje ślub. Teraz wraz z narzeczoną Michaliną podjął kolejną odważną decyzję – o wyprowadzce z Warszawy do miasta, które ma dla nich szczególne znaczenie.

Akop Szostak w ostatnich miesiącach nie zwalnia tempa, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Po oficjalnym rozwodzie z Sylwią Szostak w kwietniu tego roku, już kilka tygodni później pochwalił się nowym związkiem.

Michalina szybko skradła jego serce, a wkrótce ogłosili zaręczyny. Para zamieszkała razem, a nawet adoptowali małego psa. Teraz jednak influencer zdradził, że czekają ich kolejne wielkie zmiany.

Na InstaStory poinformował fanów, że wspólnie z narzeczoną zdecydowali się opuścić Warszawę.

W grę wchodziły dwa miejsca: Kraków, który kocham, i Gdańsk. I to właśnie na Gdańsk padło, bo Misia kiedyś tam mieszkała i ma wielu przyjaciół – wyjaśnił.

Akop dodał, że przeprowadzka będzie miała miejsce po zimie, a decyzję określił jako dość spontaniczną. W nowym miejscu planują rozpocząć kolejny etap wspólnego życia – już jako małżeństwo.

Jak myślicie – Gdańsk to dobry wybór dla tej pary? A może widzielibyście ich w zupełnie innym mieście?