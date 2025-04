A Ty przypadkiem dwa tygodnie temu, zrywając ze mną, nie mówiłeś, że nie jesteś gotowy na związek, musisz znaleźć najpierw siebie i to w Twojej gotowości na coś nowego jest problem? (…) Koniecznie opisz w książce, jak to się robi– napisała Magda.

Choć komentarz szybko zniknął, screen obiegł internet. Internauci od razu podzielili się na dwa obozy.

Sportowiec postanowił nie zostawiać sprawy bez komentarza. W długim InstaStories odniósł się do oskarżeń, podkreślając, że nie prowadził dwóch relacji jednocześnie:

Tak, to prawda… przed, spotykałem się z kimś innym. Ale nigdy nie byłem w dwóch relacjach jednocześnie. To naprawdę przykre, gdy ktoś dopisuje do czyjegoś życia historie, które nie mają nic wspólnego z prawdą.

Dodał, że uczucie, które dziś go pochłonęło, przyszło niespodziewanie:

Nie planowałem tego, nie kontrolowałem, po prostu się zakochałem. (…) Pierwszy raz poczułem, że chcę się tym uczuciem podzielić publicznie.

W emocjonalnym oświadczeniu Akop pisze, że nie jest idealny, ale ma jedno do powiedzenia z całą stanowczością: „Nie gram na dwa fronty”. Zaznaczył również, że jeśli jego „winą” ma być to, że „zaufał sercu” – jest gotów to przyjąć:„Jeśli mam być winny temu, że postawiłem wszystko na jedną kartę i zaufałem sercu… to trudno, przyjmuję to”.

