Akop Szostak jest jednym z najpopularniejszych trenerów osobistych w Polsce. Swego czasu bardzo dużo mówiło się o jego relacji z Sylwią Szostak. Niestety, ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu, a w połowie listopada 2024 roku miał do sądu wpłynąć pozew rozwodowy. Mężczyzna przez lata unikał rozmów o swoich problemach w życiu prywatnym. Tym razem jednak zabrał głos w sprawie i zdradził, że choruje na ciężką chorobę. Wiele gwiazd polskiego show-biznesu mierzy się z tym schorzeniem.

Sportowiec opublikował na Instagramie obszerny wpis, w którym wyjaśnił, że choruje na depresję. Akop Szostak bardzo długo nie wiedział, że mierzy się z poważną chorobą i bagatelizował jej objawy. Smutek i apatię tłumaczył tym, że ma po prostu gorszy czas w życiu:

Latem zdiagnozowano u mnie depresję. Wiem, że to słowo często bywa bagatelizowane, używane jako synonim gorszego nastroju, ale depresja to coś znacznie więcej. To choroba śmiertelna. Statystyki są brutalne – od 40 do 80% chorych ma myśli samobójcze, 20 do 60% podejmuje próbę odebrania sobie życia, a aż 15% skutecznie je kończy — podsumował Akop Szostak.