Prywatne życie Akopa Szostaka szybko przybrało nowy obrót. Krótki epizod z Magdą Orzech kobietą o podobnych pasjach nie przekształcił się w poważniejszy związek. Sam Akop przyznał wtedy, że nie był jeszcze gotowy na zaangażowanie. Sytuacja zmieniła się błyskawicznie po poznaniu Michaliny Zagórskiej, z którą połączyło go coś więcej niż tylko wspólna aktywność fizyczna.

Jak wspomina Akop, pozornie przypadkowa rozmowa podczas treningu przerodziła się w dłuższe, wieczorne spotkanie na spacerze z psami. Od tamtej pory relacja rozwijała się w imponującym tempie. Po zaledwie kilku tygodniach para zamieszkała razem, a niedługo później Akop oświadczył się Michalinie. O zaręczynach publiczność szerzej dowiedziała się przy okazji ich wspólnego występu w programie „Dzień Dobry TVN”. W rozmowie z reporterką para zdradziła kulisy swojego poznania i przyznała, że od samego początku między nimi „zaiskrzyło”.

Biegnę na bieżni, pocę się jak świnia, ledwo dyszę. Misia przyszła, spytała, odpowiedziałem i tyle, bardzo technicznie. My pierwszą rozmowę mieliśmy tego samego dnia wieczorem . Ja byłem na spacerze z psami, jamnikami akurat, Misia była z Koko na spacerze i tak zaczęliśmy gadać – wyznał o poranku Akop.

Choć ich związek rozwija się bardzo szybko, nie brakuje też głosów krytyki. Część komentujących zarzuca Szostakowi, że za wcześnie zaangażował się w nową relację, zaledwie chwilę po sfinalizowaniu rozwodu. On sam odniósł się do tych opinii, wyjaśniając, że faktyczne rozstanie z byłą żoną nastąpiło znacznie wcześniej niż orzeczenie sądu. Podkreślił również, że decyzję o zaręczynach podjął świadomie.

W Polsce na rozwód się trochę czeka. To, że ja byłem świeżo po rozwodzie, nie oznaczało, że ja dopiero co się rozstałem, bo rozstaliśmy się jakiś czas wcześniej. Serce nie sługa. Stwierdziłem, że tak, że chcę. Zaczęliśmy od razu mieszkać razem i wszystko jest super. To nie ci ludzie będą z nami finalnie mieszkać w domu, nie są z nami całą dobę, więc nie wiedzą, jak jest – mówił w „DDTVN” Akop Szostak.