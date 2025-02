Plotki na temat rozterek miłosnych Akopa Szostak ani trochę nie milkną. Teraz w jednym z wywiadów Szostak zdobył się na odwagę i opowiedział o swoim nieudanym małżeństwie oraz zdradził, jakie ma teraz podejście do nowej relacji.

Akop Szostak ciężko ZACHOROWAŁ. Długo bał się mówić głośno o CHOROBIE

Akop Szostak o swoim małżeństwie

Akop Szostak był ostatnio gościem podcastu „Piekielnie Szczere”, w którym zwierzył się na tematy miłosne, o których w jego życiu jest ostatnio bardzo głośno. Warto wspomnieć, że trener i zawodnik mma jakiś czas temu rozstał się ze swoją żoną Sylwią Szostak. Internauci początkowo nie mogli uwierzyć w ich rozstanie, dlatego że w mediach przedstawiali się jako kochająca, a wręcz idealna para.

Internauci odkryli kim jest nowa partnerka Akopa Szostaka! ,,Wziąłeś się za kobietę z dzieckiem?!”

Teraz Szostak opowiedział o swoim utraconym marzeniu oraz zdradził, co zabolało go najbardziej w tej całej sytuacji. Sportowiec wyjaśnił również, dlaczego jego małżeństwo było do samego końca kreowane w mediach jako szczęśliwe.

To chyba najmocniej mnie zabolało utracone marzenie (…). Moim takim celem życiowym, marzeniem było mieć fajną, szczęśliwą rodzinę, wziąć ślub. Moja mama się rozwodziła, więc ja nigdy się nie rozwiodę na pewno, więc pewnego rodzaju poniosłem porażkę (…). Jak patrzę, jak inni się rozstają w show-biznesie to tak trochę, no wiesz, trochę lipa. Jesteś z kimś tyle lat, a później coś nie zagrało (…), a jeszcze nie dawno z tą osobą dzieliliście łóżko. To jest takie niefajne (…). Ja uważam, że to było szczere tylko nigdy nie praliśmy brudów publicznie – wyznał Akop.

Akop Szostak ZAKOCHANY! Po rozstaniu z Sylwią, ma już nową partnerkę!

Akop wyznał również podczas rozmowy, że na chwilę obecną spotyka się z kimś, jednak według niego początki zawsze są fajne, dopiero później można poznać prawdziwe oblicze. Choć Szostak nigdy nie powiedział o tym oficjalnie, wszystko wskazuje na to, że jego nową partnerką jest Magda Orzech – Mistrzyni Polski Bikini Fitness, trenerka oraz psychodietetyczka.