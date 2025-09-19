Andziaks pokazała film z Gender Reveal Party. Co za emocje i wzruszenie!
W miejscu, gdzie brała ślub, odkryła płeć drugiego dziecka!
Dziś na swoim kanale na platformie YouTube Andziaks opublikowała długo wyczekiwany film z gender reveal party. Influencerka zabrała fanów za kulisy tego wyjątkowego dnia i pokazała krok po kroku, jak wyglądała impreza.
Andziaks traci fanów! „Jedno i to samo (…). Ciągły lans drogiego życia”
Film z Gender Reveal Party Andziaks i Luki
Andziaks i Luka zorganizowali swoje gender reveal party w wyjątkowym miejscu. W tym samym miejscu kilka lat temu dobył się ślub pary oraz wesele. Andziaks nie kryła wzruszenia, opowiadając o tym wyjątkowym dla nich miejscu.
Cały czas schodzimy i się wzruszamy, mamy przepiękne wspomnienia z tym miejscem – mówiła Andziaks.
Andziaks pokazała swój SPEKTAKULARNY ogród! Jeszcze więcej atrakcji, niż rok temu
Dekoracje wyglądały jak z bajki. Na filmie możemy zauważyć multum białych balonów, w samym centrum ogrodu znajduje się wielki napis BABY, elegancko zastawione stoły, na który znajdują się balony, tabliczki, aby każdy wiedział gdzie ma usiąść oraz misie. Goście byli ubrani w pastelowe kolory, lecz zdecydowana większość ubrała się w błękit, co utwierdziło w przekonaniu, że wszyscy czekają na przyjście chłopca.
Film uchwycił też wiele wypowiedzi rodziny i przyjaciół, którzy typowali płeć dziecka. Niektórzy byli pewni swojej odpowiedzi:
- „Ja myślę, że będziesz chłopcem!” – mówił jeden z wujków.
- „A ja stawiam na dziewczynkę” – dodawała ciocia.
- „Jakkolwiek by nie było, będę szczęśliwa, ale czuję, że to chłopiec, dlatego ubrałam się na niebiesko” – przyznała babcia.
Dziadek za to żartował: „Jestem pewien, że będzie wnuczek! Mam już nawet specjalną kokardkę na tę okazję”.
Andziaks i Luka z przytupem zorganizowali Charlie 5 urodziny. Była nawet Natalia Siwiec
Podczas całego przyjęcia, od przybyłych gości mogliśmy usłyszeć dużo bardzo miłych słów skierowanych w stronę przyszłej mamy. Andziaks była bardzo wdzięczna za takie słowa i odrobinę od nich ciepła:
Całość była pełna emocji, śmiechu i łez wzruszenia, a kulminacyjny moment, gdy wystrzeliły fajerwerki w odpowiednim kolorze, sprawił, że wszyscy wybuchli gromkimi brawami i okrzykami radości. Tak jak wszyscy się spodziewali Andziaks i Luka, tym razem będą mieli chłopca. Para ma już wybrane imię, lecz nie chcą zdradzać, bo tak jak mówią wszystko w swoim czasie.
