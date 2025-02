Gdy osiągnęła pełnoletność postanowiła wyjechać i pracować jako modelka. Choć przez dwa lata pracowała w branży mody, ostatecznie zrezygnowała z powodu własnych kompleksów. Przełomem w jej życiu było spotkanie z George’em Wallnerem w 2012 roku. Wtedy właśnie poznała jednego z najbogatszych mieszkańców Florydy. Starszy o 20 lat multimiliarder stał się jej wielką miłością.

Aneta Glam żyje w świecie pełnym przepychu, co pokazała w programie „Żony Miami”. Może pozwolić sobie na drogie ubrania, torebki i drogie imprezy. Jednak życie w luksusie ma swoje minusy. Ostatnio na Instagramie celebrytka pokazała statek pełen turystów, płynący tuż obok jej posiadłości i żaliła się na brak prywatności.

Przewodnicy im kłamią, że tu ktoś z Hollywoodu mieszka, a turyści to łykają, no bo przecież za bilecik zapłacili, to musi być prawda. Niestety wody są publiczne i mają prawo pływać blisko, do chyba 5 m od domu. Dlatego nie wychodzę. A proszę sobie wyobrazić, gdybym była w bikini, ile zdjęć by napstrykali. Zero prywatności tutaj niestety. Cena za posiadanie domu z możliwością cumowania wielkiej łodzi przed nim, co jest bezcenne. No ale cóż, zawsze jest coś za coś – mówiła na InstaStories.