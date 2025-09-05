Anna Mucha od lat przyciąga uwagę nie tylko swoimi rolami, ale też ciętym językiem i szczerymi wyznaniami. Na gali Elle Style Awards zachwyciła w satynowej sukni, ale to nie jej stylizacja stała się tematem numer jeden. W rozmowie z naszym reporterem, zdradziła kulisy swojego największego dramatu lotniskowego. „Pozdrawiam stewardesę z Air France, która postanowiła mnie pobić” – powiedziała bez ogródek.

Anna Mucha wyznała nam swój największy dramat lotniskowy! „Stewardesa mnie pobiła”

Na czerwonym dywanie Elle Style Awards Anna Mucha tradycyjnie nie zawiodła. 45-letnia aktorka pojawiła się w szampańskiej sukni z głębokim dekoltem i efektownym rozcięciem, dzięki czemu przyciągnęła uwagę wszystkich fotoreporterów. Jednak prawdziwą sensację wzbudziło jej wyznanie przed kamerą naszego reportera.

Zapytana czy przydarzył jej się kiedyś naprawdę przykry dramat lotniskowy, Mucha zaskoczyła bezpośrednią odpowiedzią.

O Jezus. No był. Pozdrawiam stewardesę z Air France, która postanowiła mnie pobić. I na tym na razie zakończę – stwierdziła.

Okazuje się, że aktorka nie zostawiła sprawy bez echa.

Tak, była taka sytuacja, napisałam oficjalną skargę, dostałam odpowiedź od jakiegoś automatu i było im bardzo przykro – dodała.

Na koniec dodała coś, co tylko podgrzało atmosferę:

Nie, nigdy wcześniej o tym nie wspominałam. Znowu jesteś pierwszy! – przyznała z uśmiechem.

Jak myślicie, co się wydarzyło? Cały wywiad z Anną Muchą możecie zobaczyć w wideo poniżej!