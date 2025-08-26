Anna Mucha znów prowokuje! Pokazała pośladki i… zablokowała komentarze
„Musiałam się ubrać” - wyznała.
Anna Mucha od lat uchodzi za jedną z najbardziej wyrazistych postaci polskiego show-biznesu. Aktorka i gwiazda serialu „M jak miłość” z powodzeniem łączy karierę telewizyjną, filmową i teatralną, a w mediach społecznościowych nie boi się pokazywać siebie w odważnym i bezpośrednim wydaniu.
Anna Mucha pokazała pośladki
To właśnie w mediach społecznościowych dzieli się z fanami nie tylko swoją pracą, lecz także codziennością, często z przymrużeniem oka. Na Instagramie obserwuje ją już ponad MILION fanów, a pod jej zdjęciami nie brakuje pochlebnych opinii na temat jej podejścia do życia.
Tym razem Mucha opublikowała na Instagramie fotografię z wakacji, która z pewnością przyciągnęła uwagę wielu. Na zdjęciu aktorka prezentuje się w wyjątkowo śmiałej pozie, leżąc na plecach i odsłaniając pośladki. Anna Mucha z typowym dla siebie dystansem i poczuciem humoru napisała:
Dziś się zrobiło już trochę chłodno, więc musiałam się ubrać 😎 – czytamy pod postem.
Choć sylwetka Anny Muchy budzi podziw, wyjątkowo pod tym wpisem fani nie mogą dodać żadnych komentarzy. Wygląda na to, że aktorka celowo zablokowała taką możliwość.
Anna | 27 sierpnia 2025
Po co takue zakłamywanie.. wiemy,jakie ma krótkie nóżki i cialo
Zik Zak | 27 sierpnia 2025
To nie są pośladki 50 letniej kobiety
marta | 27 sierpnia 2025
Niestety jaka aktorka taka reklama.