Anna Mucha od lat uchodzi za jedną z najbardziej wyrazistych postaci polskiego show-biznesu. Aktorka i gwiazda serialu „M jak miłość” z powodzeniem łączy karierę telewizyjną, filmową i teatralną, a w mediach społecznościowych nie boi się pokazywać siebie w odważnym i bezpośrednim wydaniu.

To właśnie w mediach społecznościowych dzieli się z fanami nie tylko swoją pracą, lecz także codziennością, często z przymrużeniem oka. Na Instagramie obserwuje ją już ponad MILION fanów, a pod jej zdjęciami nie brakuje pochlebnych opinii na temat jej podejścia do życia.

Tym razem Mucha opublikowała na Instagramie fotografię z wakacji, która z pewnością przyciągnęła uwagę wielu. Na zdjęciu aktorka prezentuje się w wyjątkowo śmiałej pozie, leżąc na plecach i odsłaniając pośladki. Anna Mucha z typowym dla siebie dystansem i poczuciem humoru napisała:

Dziś się zrobiło już trochę chłodno, więc musiałam się ubrać 😎 – czytamy pod postem.

Choć sylwetka Anny Muchy budzi podziw, wyjątkowo pod tym wpisem fani nie mogą dodać żadnych komentarzy. Wygląda na to, że aktorka celowo zablokowała taką możliwość.

