Bagi znów tak okropnie potraktowany?! Widzowie „Tańca z gwiazdami”: „To jakaś kpina”

Półfinał „Tańca z Gwiazdami” przyniósł ogromne emocje. Widzowie trzymają kciuki za swoich faworytów. Część fanów jest jednak wściekła na zachowanie jury. Według nich celowo obniżają noty dla jednego z uczestników.

„Taniec z Gwiazdami” o krok od finału

Siedemnasta edycja „Tańca z Gwiazdami” weszła wreszcie w decydującą fazę eliminacji, a emocje sięgają zenitu po tym, jak zacięty ćwierćfinał wyłonił zaledwie pięć duetów, które teraz staną do walki o dwa miejsca w ścisłym finale. Na parkiecie o przepustkę do wielkiego show mierzą się, Maurycy Popiel i Sara Janicka, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar oraz Tomasz Karolak i Izabela Skierska.

Każda z tych par ma za sobą tygodnie morderczych treningów, kontuzje i małe zwycięstwa, a teraz, gdy wyczekiwany finał jest na wyciągnięcie ręki, poprzeczka została zawieszona najwyżej w historii tej edycji, bo teraz liczy się absolutnie każdy krok, gest i emocja.

