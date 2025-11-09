Bagi znów tak okropnie potraktowany?! Widzowie „Tańca z gwiazdami”: „To jakaś kpina”
Półfinał „Tańca z Gwiazdami” przyniósł ogromne emocje. Widzowie trzymają kciuki za swoich faworytów. Część fanów jest jednak wściekła na zachowanie jury. Według nich celowo obniżają noty dla jednego z uczestników.
„Taniec z Gwiazdami” o krok od finału
Siedemnasta edycja „Tańca z Gwiazdami” weszła wreszcie w decydującą fazę eliminacji, a emocje sięgają zenitu po tym, jak zacięty ćwierćfinał wyłonił zaledwie pięć duetów, które teraz staną do walki o dwa miejsca w ścisłym finale. Na parkiecie o przepustkę do wielkiego show mierzą się, Maurycy Popiel i Sara Janicka, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar oraz Tomasz Karolak i Izabela Skierska.
Każda z tych par ma za sobą tygodnie morderczych treningów, kontuzje i małe zwycięstwa, a teraz, gdy wyczekiwany finał jest na wyciągnięcie ręki, poprzeczka została zawieszona najwyżej w historii tej edycji, bo teraz liczy się absolutnie każdy krok, gest i emocja.
Emocjonujący półfinał „Tańca z Gwiazdami”
W półfinale „Tańca z Gwiazdami” uczestnicy stają przed podwójnym wyzwaniem: najpierw muszą perfekcyjnie zatańczyć choreografię narzuconą przez producentów, a następnie zaprezentować swój autorski, kreatywny popis, który ma szansę zdefiniować ich jako artystów.
To właśnie ten drugi taniec, zaprojektowany w całości przez parę, daje im pełną swobodę twórczą i możliwość ujawnienia swojej prawdziwej pasji, choć regulamin stawia jeden warunek – muszą wykazać się pomysłowością i unikać stylu współczesnego.
Widzowie wściekli na jury po występie Bagiego
Dzisiejszy półfinał rozpoczął Mikołaj „Bagi” Bagiński, który jako pierwszy pojawił się na scenie. Influencer, znany z niezwykłej energii i odwagi w występach, tym razem postanowił zaskoczyć publiczność. Jego pokaz dostarczył widzom solidnej dawki emocji — w kulminacyjnym momencie Bagi zaczął rozbijać ściany będące częścią scenografii, czyniąc ze swojego występu prawdziwe widowisko.
Magda Tarnowska i Bagi zatańczyli poruszające paso doble. Jury przyznało im za ten występ 31 punktów. W oczach widzów show był to bardzo zaniżony wynik. Wielu z nich uważa, że jury uwzięło się na Mikołaja i celowo nie chce przepuścić go do finału. Swoim odczuciom dali upust w komentarzach na oficjalnym profilu „TzG”:
- U jury stabilnie – po raz kolejny zaniżyli Mikołajowi noty. To jest nie ten sam chłopak, który wchodził na parkiet kilka tygodniu temu. Nie było idealnie, ale na pewno zajebiście!
- Po raz kolejny zaniżona punktacja! Uważam że to było mocne i pięknie wykonane, widać ile Bagi włożył w to pracy! Ewidentnie jury nie chce go w finale… a dla mnie super!
- Nic nie kumam z opinii.. toz tu byla moc i sila!!!
- Zdecydowanie zasługuje na Finał. Po Mikołaju widać największy postęp. Jak zwykle jury u niego się musi wszystkiego czepiać.
- Co ta Ewa sobie myśli dając wam 8, a Karolakowi 1, to w ogóle inny „level” tańca. Trzymam za was kciuki – piszą oburzeni fani.
A wy co sądzicie?
