Polska w pierwszych dniach listopada pogrąża się w zadumie i wspomina bliskich zmarłych, a w najnowszym odcinku „Tańca z Gwiazdami” panował zupełnie inny nastrój. Zamiast refleksji i wspomnień o gwiazdach, które współtworzyły ten program, widzowie zobaczyli roztańczone halloweenowe przebieranki i wesołe tańce. Dopiero Anna Mucha i Maurycy Popiel zareagowali!

Uczcili ich pamięć w „Tańcu z gwiazdami”

Warto przypomnieć, że trzy wielkie postacie związane z „Tańce z gwiazdami” już nie żyją, czyli Zbigniew Wodecki, niezapomniany juror pierwszych edycji „Tańca z gwiazdami”, Żora Korolyov, utalentowany tancerz, ulubieniec publiczności, który zmarł w wieku zaledwie 34 lat oraz Cezary Olszewski, mistrz tańca i zwycięzca jednej z edycji, który z pasją i oddaniem szkolił młodych tancerzy.

To tylko niektóre z nazwisk, które powinny wybrzmień w taki dzień, jak 2 listopada, Dzień Zaduszny, czas pamięci i refleksji. Jednak w tegorocznym odcinku programu nie padło żadne słowo, żadne wspomnienie. Aż nagle na parkiet weszli Anna Mucha, Murycy Popiel i Sara Janicka.

Zatańczyli przepięknego walca wiedeńskiego, za który otrzymali 36 punktów! Natomiast największą uwagę zwrócili dopiero to, co wydarzyło się po występie. Nagle podeszli do stołu, a za ich plecami ukazały się zdjęcia czterech postaci: Stanisława Sojki, Joanny Kołaczkowskiej oraz babci Anny Muchy i Maurycego Popiela.

Chwilę później Anna Mucha chwyciła za mikrofon i przemówiła do publiczności: